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ORDU, GİRESUN, SAMSUN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Şubat Ordu, Giresun, Samsun için Valilik kararı bekleniyor!
Giriş Tarihi: 20.02.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
10:58
ORDU, GİRESUN, SAMSUN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Şubat Ordu, Giresun, Samsun için Valilik kararı bekleniyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporlarına göre, Karadeniz Bölgesi'nde etkili kar yağışı sürüyor. Yoğun kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkileyerek bölgedeki öğrenciler için okulların tatil olup olmayacağı sorusunu gündeme getirdi. Özellikle Ordu, Giresun ve Samsun illerindeki veliler ve öğrenciler, 21 Şubat'ta eğitim faaliyetlerinin devam edip etmeyeceğini öğrenmek için Valilik açıklamalarını merakla bekliyor. Peki, bu illerde yarın okullar tatil mi, Valilikten açıklama geldi mi?