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Haberler Yaşam ORDU, GİRESUN, SAMSUN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Şubat Ordu, Giresun, Samsun için Valilik kararı bekleniyor!
Giriş Tarihi: 20.02.2025 10:58 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 10:58

ORDU, GİRESUN, SAMSUN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Şubat Ordu, Giresun, Samsun için Valilik kararı bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporlarına göre, Karadeniz Bölgesi'nde etkili kar yağışı sürüyor. Yoğun kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkileyerek bölgedeki öğrenciler için okulların tatil olup olmayacağı sorusunu gündeme getirdi. Özellikle Ordu, Giresun ve Samsun illerindeki veliler ve öğrenciler, 21 Şubat'ta eğitim faaliyetlerinin devam edip etmeyeceğini öğrenmek için Valilik açıklamalarını merakla bekliyor. Peki, bu illerde yarın okullar tatil mi, Valilikten açıklama geldi mi?

ORDU, GİRESUN, SAMSUN’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Şubat Ordu, Giresun, Samsun için Valilik kararı bekleniyor!

Ülke genelinde etkisini giderek artıran kar yağışı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamalarına göre, Türkiye'nin dört bir yanında yoğunlaşacak. Bu gelişme, özellikle öğrenciler arasında okul tatili olup olmayacağına dair bir merak uyandırdı. 21 Şubat için Ordu, Giresun ve Samsun illerinde okulların tatil edilip edilmediği ise en çok araştırılan konulardan biri oldu. İşte, konu ile ilişkin tüm detaylar…

ORDU, GİRESUN, SAMSUN’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Şubat Ordu, Giresun, Samsun için Valilik kararı bekleniyor!

ORDU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentin iç kesimlerinde yoğun kar yağışının devam ettiği, don ve buzlanma riski olduğu belirtildi.Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Akkuş, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda yarın eğitime ara verildiği aktarıldı.

21 Şubat Cuma günü Ordu'da okulların tatil edilip edilmediği ile ilgili Valilikten henüz bir açıklama gelmedi.

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ORDU, GİRESUN, SAMSUN’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Şubat Ordu, Giresun, Samsun için Valilik kararı bekleniyor!

GİRESUN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Yağlıdere ve Çamoluk ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.Açıklamada, merkez ilçeye bağlı belde ve köy okullarında da eğitime bugün (19 Şubat) ara verildiği, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin izinli sayılacağı ifade edildi.

21 Şubat Cuma günü Giresun'da okulların tatil edilip edilmediği ile ilgili Valilikten henüz bir açıklama gelmedi.

ORDU, GİRESUN, SAMSUN’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Şubat Ordu, Giresun, Samsun için Valilik kararı bekleniyor!

SAMSUN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Asarcık, Ayvacık, Havza, Kavak, Ladik ve Salıpazarı ilçelerinde eğitime 19 Şubat Çarşamba günü ara verildiği bildirildi.

21 Şubat Cuma günü Samsun'da okulların tatil edilip edilmediği ile ilgili Valilikten henüz bir açıklama gelmedi.

ORDU, GİRESUN, SAMSUN’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Şubat Ordu, Giresun, Samsun için Valilik kararı bekleniyor!

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Ordu:
Ordu'da, 21 Şubat'ta hava bulutlu olacak ve kar yağışı geçişleri bekleniyor. Sıcaklıklar 30°F (-1°C) civarında olacak, gece ise sıcaklık -8°C'ye düşebilir.

Giresun:
Giresun'da da hava durumu benzer şekilde olacak. Sıcaklıklar 4°C ile 7°C arasında değişecek ve hafif kar yağışı bekleniyor.

Samsun:
Samsun'da ise kar yağışı geçişleri bekleniyor. Sıcaklıklar 2°C civarında olacak ve gece sıcaklıkları -3°C'ye kadar düşebilir.

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