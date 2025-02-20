ORDU, GİRESUN, SAMSUN’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Şubat Ordu, Giresun, Samsun için Valilik kararı bekleniyor!

ORDU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentin iç kesimlerinde yoğun kar yağışının devam ettiği, don ve buzlanma riski olduğu belirtildi.Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Akkuş, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda yarın eğitime ara verildiği aktarıldı.

21 Şubat Cuma günü Ordu'da okulların tatil edilip edilmediği ile ilgili Valilikten henüz bir açıklama gelmedi.