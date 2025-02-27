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Haberler Yaşam Ordu iftar vakti 2025: Ordu İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 18:10 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 18:24

Ordu iftar vakti 2025: Ordu İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

Ordu iftar vakti ve sahur vakti (imsak) bu şehirde yaşayan İslam alemi tarafından takip ediliyor. Müslümanlar tarafından karşılanan Ramazan-ı Şerif bir ay boyunca idrak edilecek. Bu özel günlerde ibadetlerini eda etmek isteyenler saatleri kaçırmamak adına Diyanet tarafından yayımlanan Ordu İmsakiye 2025 takvimini takip edecek. Peki, ilk sahur ve ilk iftar saat kaçta? İşte, detaylar...

Ordu iftar vakti 2025: Ordu İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

Ordu sahur vakti ve iftar saat kaçta merak ediliyor. Konuyla ilgili Diyanet Ramazan İmsakiyesi takip ediliyor. İmsakla birlikte başlayacak ibadet akşam ezanında son bulacak ve yatsı namazında teravih namazı eda edilecek. Bu noktada ayın anlamı ve önemi ışığında dualar edilecek ve namazlar kılınacak. İşte, Ordu iftar vakti 2025...

Ordu iftar vakti 2025: Ordu İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

ORDU İMSAKİYE 2025: ORDU İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Ramazan İmsakiyesi 2025 ile Türkiye'nin 81 ilinde imsak (sahur vakt) ve iftar saatleri belirlendi. Ordu'da sahur ve iftar saat kaçta soruları da yanıtlandı.

İşte, o vakitler:

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Ordu iftar vakti 2025: Ordu İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

ORDU İFTAR VAKTİ VE SAHUR (İMSAK) SAAT KAÇTA?

1 Mart Cumartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 05:32

İftar Vakti: 18:26

2 Mart Pazar

Sahur (İmsak) Vakti: 05:30

İftar Vakti: 18:27

3 Mart Pazartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 05:29

İftar Vakti: 18:28

4 Mart Salı

Sahur (İmsak) Vakti: 05:27

İftar Vakti: 18:29

5 Mart Çarşamba

Sahur (İmsak) Vakti: 05:25

İftar Vakti: 18:30

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Ordu iftar vakti 2025: Ordu İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

ORDU TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

İlk teravih namazı 28 Şubat akşamı eda edilecek. Yatsı namazı vaktinde kılınan teravih için saatler il il takip ediliyor. Ordu'da ilk teravih saati 19:44 olarak duyuruldu.

Ramazan ayında teravih namazı vakitleri şöyle;

1 Mart Cumartesi: 19:45

2 Mart Pazar: 19:46

3 Mart Pazartesi: 19:47

4 Mart Salı: 19:48

5 Mart Çarşamba: 19:49

29 GÜNLÜK TERAVİH NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Ordu iftar vakti 2025: Ordu İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Diyanet tarafından yanıtlanan soruda orucu yeme-içme içeren tüm faaliyetler bozuyor. İşte, o açıklama:

Yemek ve içmek, sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer. Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

Bu noktada nefsi tutmak amaçlı tutulan oruçta cinsel ilişkiden ve çağrıştıracak davranışlardan da uzak durulması tavsiye ediliyor.

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