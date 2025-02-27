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Ordu iftar vakti 2025: Ordu İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 18:10
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
18:24
Ordu iftar vakti 2025: Ordu İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Ordu iftar vakti ve sahur vakti (imsak) bu şehirde yaşayan İslam alemi tarafından takip ediliyor. Müslümanlar tarafından karşılanan Ramazan-ı Şerif bir ay boyunca idrak edilecek. Bu özel günlerde ibadetlerini eda etmek isteyenler saatleri kaçırmamak adına Diyanet tarafından yayımlanan Ordu İmsakiye 2025 takvimini takip edecek. Peki, ilk sahur ve ilk iftar saat kaçta? İşte, detaylar...