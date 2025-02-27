Ordu iftar vakti 2025: Ordu İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Diyanet tarafından yanıtlanan soruda orucu yeme-içme içeren tüm faaliyetler bozuyor. İşte, o açıklama:

Yemek ve içmek, sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer. Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

Bu noktada nefsi tutmak amaçlı tutulan oruçta cinsel ilişkiden ve çağrıştıracak davranışlardan da uzak durulması tavsiye ediliyor.