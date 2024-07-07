Ordu ve Muş’taki sel felaketi can aldı! Peş peşe acı haberler...

Sağanak yağış Ordu'nun İkizce ilçesinde de etkili oldu. Yağış nedeniyle ilçenin içinden geçen derenin debisi yükselirken, Fatih, Merkez, Kocaman, Beylerce, Kutluca, Bolluk ve Kurtköy mahallelerinde irili ufaklı heyelanlar oluştu. Heyelan nedeniyle ilçenin Şenbolluk Mahallesinde hayvancılıkla uğraşan Dursun Aşçı'nın iki ineği sel sularına kapılarak öldü. Sel suları nedeniyle ilçede bazı mahallelerde yollar kapandı, yoldaki araçlar ise biriken balçık ve çamura saplandı.