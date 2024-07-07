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Haberler Yaşam Ordu ve Muş'taki sel felaketi can aldı! Peş peşe acı haberler...
Giriş Tarihi: 07.07.2024 20:50 Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 20:50

Ordu ve Muş'taki sel felaketi can aldı! Peş peşe acı haberler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından pek çok kentte sağanak yağışlar etkili oldu. Ordu'nun bazı ilçelerindeki yağışlar ise sele neden oldu. Çaybaşı ilçesinde, şiddetli yağış sonrası oluşan sele kapılan kadın hayatını kaybetti. Bir diğer acı haber ise Muş'tan geldi. Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Bahçe köyünde meydana gelen sel felaketinde bir genç kız hayatını kaybetti.

AJANSLAR
Ordu ve Muş’taki sel felaketi can aldı! Peş peşe acı haberler...

Ordu'da aralıklarla süren ve zaman zaman şiddetini artıran yağış, Çaybaşı ve İkizce ilçelerinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. 26 mahalleden oluşan Çaybaşı ilçesinin 15 mahallesinde sağanak, heyelan ve su taşkınlarını beraberinde getirdi.

Ordu ve Muş’taki sel felaketi can aldı! Peş peşe acı haberler...

YAŞLI KADINDAN ACI HABER!

Çay Mahallesinde oturan Hatice Kocakoç, sel sularına kapılarak, sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kapsamlı arama çalışmaları sonucu kadının cansız bedenine suya kapıldığı noktadan yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta ulaşıldı.

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Ordu ve Muş’taki sel felaketi can aldı! Peş peşe acı haberler...

Çaybaşı Belediye Başkanı Mesut Karayiğit, "15 mahallemizde selin bıraktığı hasar hissedilecek derecede. Bir yaşlı teyzemiz sel sularına kapılıp hayatını kaybetti. Hatice Kocakoç teyzemize Allah'tan rahmet diliyorum. Kapanan ve olumsuzluk yaşanan yollarda çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Ordu ve Muş’taki sel felaketi can aldı! Peş peşe acı haberler...

Sağanak yağış Ordu'nun İkizce ilçesinde de etkili oldu. Yağış nedeniyle ilçenin içinden geçen derenin debisi yükselirken, Fatih, Merkez, Kocaman, Beylerce, Kutluca, Bolluk ve Kurtköy mahallelerinde irili ufaklı heyelanlar oluştu. Heyelan nedeniyle ilçenin Şenbolluk Mahallesinde hayvancılıkla uğraşan Dursun Aşçı'nın iki ineği sel sularına kapılarak öldü. Sel suları nedeniyle ilçede bazı mahallelerde yollar kapandı, yoldaki araçlar ise biriken balçık ve çamura saplandı.

Ordu ve Muş’taki sel felaketi can aldı! Peş peşe acı haberler...

İkizce Belediye Başkanı Osman Kaygı, İlçemizde 2 saat süresince yoğun yağış aldık. Heyelanlar nedeniyle birçok noktada yollar kapalı. Belediye ekiplerimiz çalışmalarını gayretle sürdürüyor diye konuştu.

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