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Ordu ve Muş'taki sel felaketi can aldı! Peş peşe acı haberler...
Giriş Tarihi: 07.07.2024 20:50
Güncelleme Tarihi: 07.07.2024
20:50
Ordu ve Muş'taki sel felaketi can aldı! Peş peşe acı haberler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından pek çok kentte sağanak yağışlar etkili oldu. Ordu'nun bazı ilçelerindeki yağışlar ise sele neden oldu. Çaybaşı ilçesinde, şiddetli yağış sonrası oluşan sele kapılan kadın hayatını kaybetti. Bir diğer acı haber ise Muş'tan geldi. Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Bahçe köyünde meydana gelen sel felaketinde bir genç kız hayatını kaybetti.