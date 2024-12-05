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Ordu'da Kıv çifti 14 çocuğu, 2 torunu ve 2 geliniyle aynı evde: Evde gırgır, şamata eksik olmaz!
Giriş Tarihi: 05.12.2024 11:47
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024
11:48
Ordu'da Kıv çifti 14 çocuğu, 2 torunu ve 2 geliniyle aynı evde: Evde gırgır, şamata eksik olmaz!
Ordu'nun Fatsa ilçesinde oturan 25 yıllık evli Sevda (40) ve Harun Kıv (43) çifti, 14 çocuğu, 2 gelini, 2 torunuyla aynı evde yaşıyor. Harun Kıv, "Evin içinde şaka, şamata, gırgır eksik olmaz. Canımız hiç sıkılmıyor, zaman nasıl geçiyor anlamıyoruz" dedi.