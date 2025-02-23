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ORDU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 24 Şubat Ordu'da okullar var mı, yok mu? Valilik duyurdu!
Giriş Tarihi: 23.02.2025 23:48
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025
23:49
ORDU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 24 Şubat Ordu'da okullar var mı, yok mu? Valilik duyurdu!
Yoğun kar yağışı nedeniyle özellikle öğrenciler ve veliler, 24 Şubat Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağını merakla araştırılırken, MGM'nin son hava durumu tahminlerine göre, kar yağışının Ordu il sınırları içinde devam edeceği ve ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği öngörüldü. Bu nedenle, Ordu'da yaşayan vatandaşlar olası olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların durumuna dair resmi açıklamaları dikkatle takip etmeye devam ediyor. Peki, Ordu'da 24 Şubat Pazartesi günü okullar tatil olacak mı?