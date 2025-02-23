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Haberler Yaşam ORDU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 24 Şubat Ordu'da okullar var mı, yok mu? Valilik duyurdu!
Giriş Tarihi: 23.02.2025 23:48 Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 23:49

ORDU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 24 Şubat Ordu'da okullar var mı, yok mu? Valilik duyurdu!

Yoğun kar yağışı nedeniyle özellikle öğrenciler ve veliler, 24 Şubat Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağını merakla araştırılırken, MGM'nin son hava durumu tahminlerine göre, kar yağışının Ordu il sınırları içinde devam edeceği ve ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği öngörüldü. Bu nedenle, Ordu'da yaşayan vatandaşlar olası olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların durumuna dair resmi açıklamaları dikkatle takip etmeye devam ediyor. Peki, Ordu'da 24 Şubat Pazartesi günü okullar tatil olacak mı?

ORDU’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 24 Şubat Ordu’da okullar var mı, yok mu? Valilik duyurdu!

Ordu'da yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, öğrenciler ve veliler arasında 24 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda merak uyandırdı. Ordu Valiliği, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hava koşullarının etkisini değerlendirerek okul durumuna dair bilgi verdi. Peki, 24 Şubat Pazartesi günü Ordu'da okullar açık mı yoksa tatil mi? İşte, detaylar...

ORDU’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 24 Şubat Ordu’da okullar var mı, yok mu? Valilik duyurdu!

ORDU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik veriler kapsamında yoğun kar yağışı, don ve buzlanmanın devam etmesinin beklendiği belirtildi. İl genelindeki tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime yarın ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarındaki gaziler, hamileler, engelli personel ile karla mücadele tedbirleri kapsamında çalışan güvenlik, sağlık ve karla mücadele birimleri dışındaki 0-6 yaş çocuğu olan annelerin idari izinli sayılacakları kaydedildi.

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ORDU’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 24 Şubat Ordu’da okullar var mı, yok mu? Valilik duyurdu!

HAVA NASIL OLACAK?

Ordu'da 24 Şubat günü genel olarak soğuk ve kar yağışlı bir hava bekleniyor. Gün boyunca yer yer kar yağışı ve hafif kar sağanakları görülebilir. Hava sıcaklıkları 0°C civarında seyredecek ve gece saatlerinde sıcaklıklar -2°C'ye kadar düşebilir.

ORDU’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 24 Şubat Ordu’da okullar var mı, yok mu? Valilik duyurdu!

Rüzgarın hafif, zaman zaman orta şiddette esmesi bekleniyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olabilir, bu nedenle dışarıda olanların dikkatli olmaları gerekmektedir.

ORDU’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 24 Şubat Ordu’da okullar var mı, yok mu? Valilik duyurdu!
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