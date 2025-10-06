Orionid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye’den görülecek mi? 2025 Ekim ayı Orionid meteor yağmuru için geri sayım başladı

ORİONİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

NASA'ya göre, meteor yağmuru bu yıl 2 Ekim ile 12 Kasım tarihleri arasında etkili olacak ve 22 Ekim gecesi ertesi günün erken saatlerine kadar en yoğun seviyeye ulaşacak.

NASA'ya göre meteorları görmek en iyi zaman 22 Ekim gecesi ve 23 Ekim sabahının erken saatleri olacak.