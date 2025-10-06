Orionid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye’den görülecek mi? 2025 Ekim ayı Orionid meteor yağmuru için geri sayım başladı

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 06.10.2025 10:20 Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 10:29

NASA tarafından yılın en güzel meteor yağmurlarından biri olarak nitelendirilen Orionid meteor yağmuru ekim ayında gözlemlenecek. Yaklaşık 3 hafta sürecek olan geçiş, ekim ayının sonuna doğru en yoğun seviyeye ulaşacak. Peki, Orionid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye'den görülecek mi? İşte detaylar.

Orion takımyıldızından kaynaklandığı düşünülen Orionid meteor yağmuru 2 Ekim'de başladı. Ancak en yoğun seviyesine henüz ulaşmadı. Bu görsel şöleni izlemek isteyenler Orionid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye'den görülecek mi sorusuyla araştırmaları hızlandırdı. İşte 2025 Ekim ayı Orionid meteor yağmuru hakkında detaylar;

ORİONİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

NASA'ya göre, meteor yağmuru bu yıl 2 Ekim ile 12 Kasım tarihleri arasında etkili olacak ve 22 Ekim gecesi ertesi günün erken saatlerine kadar en yoğun seviyeye ulaşacak.

NASA'ya göre meteorları görmek en iyi zaman 22 Ekim gecesi ve 23 Ekim sabahının erken saatleri olacak.

ORİONİD METEOR YAĞMURU NE DEMEK?

Meteorların Orion takımyıldızındaki bir noktadan kaynaklandığı düşünülüyor ve isimleri de buradan geliyor. Bu gök olayı, aslında Halley Kuyrukluyıldızı'nın ardında bıraktığı kozmik enkazın eseridir.

Dünya, bu dönemde Halley'in ardında bıraktığı toz ve taş yığını içinden geçiyor. Enkaz parçaları, saniyede yaklaşık 66 kilometre hızla atmosferimize girerek hava ile sürtünme sonucu buharlaşıyor. Bu süreç, halk arasında "kayan yıldız" olarak bilinen parlak ışık izlerini oluşturuyor.

Uzmanlara göre, Orionid meteorları gökyüzünde birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar izlenebiliyor. Meteor yağmuru, Halley Kuyrukluyıldızı'ndan kopan parçaların neden olduğu iki olaydan biri. Diğeri ise her yıl Mayıs ayında gerçekleşen Eta Aquariids meteor yağmuru olarak biliniyor.

Gökyüzü meraklıları için Orionidler, şehir ışıklarından uzak bölgelerde çıplak gözle en net şekilde izlenebilecek.

ORİONİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Orionid meteor yağmuru, Türkiye'de de gözlemlenebilecek ancak şehir ışıklarından uzak, açık bir alan bulmanız gerekiyor.

ORİONİD METEOR YAĞMURU NASIL İZLENİR?

Işık kirliliğinin olmadığı şehirlerden ve sokak lambalarından uzak bir yerden meteor yağmurunu izlemek mümkün. Gözlerinizi 30 dakika karanlığa alıştırdıktan sonra meteor geçişlerini görebilirsiniz.

NASA'nın tavsiyeleri şu şekilde;

"Kuzey yarımküredeyseniz güneydoğuya, güney yarımküredeyseniz kuzeydoğuya doğru bakın. Teleskopa ihtiyacınız yok; koşullar uygunsa, meteor yağmurunu çıplak gözle görebilirsiniz."