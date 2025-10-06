Haberler
Orionid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye'den görülecek mi? 2025 Ekim ayı Orionid meteor yağmuru için geri sayım başladı
Giriş Tarihi: 06.10.2025 10:20
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 10:29
NASA tarafından yılın en güzel meteor yağmurlarından biri olarak nitelendirilen Orionid meteor yağmuru ekim ayında gözlemlenecek. Yaklaşık 3 hafta sürecek olan geçiş, ekim ayının sonuna doğru en yoğun seviyeye ulaşacak. Peki, Orionid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye'den görülecek mi? İşte detaylar.