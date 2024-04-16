Ormanda öldüresiye dövülüp can vermişti: Fenomen Ares’in katilleri hakkında çarpıcı gelişme!

KARAR YARGITAYA TAŞINDI

Karar, önce bölge adliye mahkemesine ardından Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından incelenen dosyada, şu ifadelere yer verildi:

"Eylemleri gerçekleştirmeye olay tarihinden önce karar verdikleri, kararları ile icraatları arasında makul bir süre geçtikten sonra eylemleri gerçekleştirdikleri ve bu suretle tasarlamanın unsurları oluştuğu halde 'tasarlayarak kasten öldürme' yerine, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde 'kasten öldürme' hükümleri kurulmuştur. Maktulün, H.E.'nin internet ortamında kaydettiği çıplak fotoğraflarını, yine internet ortamında yayınlamak şeklindeki haksız tahrik oluşturan eylemleri nedeniyle, sanıklar hakkında alt ve üst sınırlar arasında makul indirim yapılması yerine, asgari miktarda indirim uygulanması hukuka aykırı görüldüğünden, sanıklar ile katılan tarafların temyiz istemlerinin kabulüyle, temyiz edilen hükmün bozulmasına karar verildi."