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Ormanda öldüresiye dövülüp can vermişti: Fenomen Ares’in katilleri hakkında çarpıcı gelişme!
Giriş Tarihi: 16.04.2024 11:43
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
11:43
Ormanda öldüresiye dövülüp can vermişti: Fenomen Ares’in katilleri hakkında çarpıcı gelişme!
Antalya'da 'Ares' lakabıyla bilinen sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir, Veysi Erdal ile oğlu Kadir Ozan Erdal tarafından ormanda öldüresiye dövüldükten sonra ölüme terk edildi. Hastanede 15 gün hayatını kaybederken baba ile oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi. 18'er yıl hapis cezası, istenen Veysi Erdal ile oğlu Kadir Ozan Erdal'ın cezasının Yargıtay tarafından bozulduğu belirtildi.