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Ormandaki kadın cesedinin sırrı çözüldü: Ağzında köpükler vardı!
Giriş Tarihi: 26.06.2024 10:07
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
15:40
Ormandaki kadın cesedinin sırrı çözüldü: Ağzında köpükler vardı!
Sır olay İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. Kokudan rahatsız olan vatandaşlar boş arazide kadın cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri yollandı. Cesedin 35 yaşlarında Nurcan Tekdemir'e ait olduğu ortaya çıktı. Ağzında köpükler olan kadının, epilepsi hastası olduğu ve krizden kaynaklı öldüğü değerlendiriliyor