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Haberler Yaşam Ormandaki kadın cesedinin sırrı çözüldü: Ağzında köpükler vardı!
Giriş Tarihi: 26.06.2024 10:07 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 15:40

Ormandaki kadın cesedinin sırrı çözüldü: Ağzında köpükler vardı!

Sır olay İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. Kokudan rahatsız olan vatandaşlar boş arazide kadın cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri yollandı. Cesedin 35 yaşlarında Nurcan Tekdemir'e ait olduğu ortaya çıktı. Ağzında köpükler olan kadının, epilepsi hastası olduğu ve krizden kaynaklı öldüğü değerlendiriliyor

Yunus Emre KAVAK
Ormandaki kadın cesedinin sırrı çözüldü: Ağzında köpükler vardı!

Kötü kokudan rahatsız olan vatandaşlar arazide cesetle karşılaştı. Sır olay dün öğlen saatlerinde İstanbul Esenyurt Ardıçlı Mahallesi'nde bulunan bir sitenin yanındaki boş arazide yaşandı.

Ormandaki kadın cesedinin sırrı çözüldü: Ağzında köpükler vardı!

Mahalleli boş araziden kötü bir koku geldiğini fark etti. Kokunun nedenini anlamaya çalışan vatandaşlar soluğu boş arazide aldı.

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Ormandaki kadın cesedinin sırrı çözüldü: Ağzında köpükler vardı!

Mahalle sakinleri, arazide bir kadın cesedi olduğunu gördü, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri cesedin 35 yaşlarında Nurcan Tekdemir'e ait olduğunu saptadı.

Ormandaki kadın cesedinin sırrı çözüldü: Ağzında köpükler vardı!

Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemelerde kadının epilepsi hastası olduğu bu sebeple kriz geçirip düştüğü değerlendirildi.

Ormandaki kadın cesedinin sırrı çözüldü: Ağzında köpükler vardı!

Ağzında köpükler olan kadının krizden kaynaklı öldüğü değerlendiriliyor. Otopsi işlemleri tamamlanan cesedin 35 yaşındaki Nurcan Karabulut'a ait olduğu tespit edildi.

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