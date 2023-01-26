Orta gelirli konut kredisi detayları netleşti! 2023 Orta gelirli konut kredisi başvurusu nasıl yapılır, kimler faydalanacak, faiz ve vade oranı nedir?

'YENİ EVİM' KAMPANYASININ DETAYLARI BELLİ OLDU

Cumhuriyet tarihinin en büyük TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, orta gelir grubuna yönelik yeni kampanya için talimat vermişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada orta ve üst gelirli vatandaşlar için konut kampanyası yapılacağını duyurmuştu. Orta gelir grubu için yapılan çalışmada kredi faiz oranları ve ödeme planı üzerinde çalışmalarda sona gelindi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'unOrta gelir grubu için yapılan 'Yeni Evim' projesine ilişkin detayları, 4 Ocak 2023 Çarşamba günü saat 10.00'da kamuoyu ile paylaştı.