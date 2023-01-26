Orta gelirli konut kredisi detayları netleşti! 2023 Orta gelirli konut kredisi başvurusu nasıl yapılır, kimler faydalanacak, faiz ve vade oranı nedir?

Orta gelirlilere konut kredisi kampanyası için teklif meclisten geçti. Bakan Kurum, Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim projesi hakkında detaylarını daha önce paylaşmıştı. Bu noktada ise "Orta gelirli konut kredisi başvurusu nasıl yapılır, kimler faydalanacak, faiz ve vade oranı nedir?" soruları yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamada taksitlerin hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyeceği, birçok taksitte de yüzde 25-30'lar seviyesine düşebileceği belirtildi. İşte Orta gelirli konut kredisi başvurularına dair detaylar.