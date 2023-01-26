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Haberler Yaşam Orta gelirli konut kredisi detayları netleşti! 2023 Orta gelirli konut kredisi başvurusu nasıl yapılır, kimler faydalanacak, faiz ve vade oranı nedir?
Giriş Tarihi: 26.01.2023 11:57 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 11:59

Orta gelirli konut kredisi detayları netleşti! 2023 Orta gelirli konut kredisi başvurusu nasıl yapılır, kimler faydalanacak, faiz ve vade oranı nedir?

Orta gelirlilere konut kredisi kampanyası için teklif meclisten geçti. Bakan Kurum, Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim projesi hakkında detaylarını daha önce paylaşmıştı. Bu noktada ise "Orta gelirli konut kredisi başvurusu nasıl yapılır, kimler faydalanacak, faiz ve vade oranı nedir?" soruları yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamada taksitlerin hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyeceği, birçok taksitte de yüzde 25-30'lar seviyesine düşebileceği belirtildi. İşte Orta gelirli konut kredisi başvurularına dair detaylar.

Orta gelirli konut kredisi detayları netleşti! 2023 Orta gelirli konut kredisi başvurusu nasıl yapılır, kimler faydalanacak, faiz ve vade oranı nedir?

Orta gelirli konut kredisi başvuruları için nefesler tutuldu. Kanun teklifi mecliste kabul edilirken gözler başvuru şartları, faiz oranı ve vade süresi gibi detaylara çevrildi. Bu kapsamda "Orta gelirli konut kredisi başvurusu nasıl yapılır, kimler faydalanacak, faiz ve vade oranı nedir?" soruları yanıt aramaya başladı. Bakanlık tarafından yayımlanan ve 16 Ocak'ta başlayan projenin şartları arasında kişinin üstünde hiç konut olmaması ve 5 yıl boyunca satılmaması gibi maddelere yer verdi. İşte Orta gelirli konut kredisine dair diğer detaylar.

Orta gelirli konut kredisi detayları netleşti! 2023 Orta gelirli konut kredisi başvurusu nasıl yapılır, kimler faydalanacak, faiz ve vade oranı nedir?

'YENİ EVİM' KAMPANYASININ DETAYLARI BELLİ OLDU

Cumhuriyet tarihinin en büyük TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, orta gelir grubuna yönelik yeni kampanya için talimat vermişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada orta ve üst gelirli vatandaşlar için konut kampanyası yapılacağını duyurmuştu. Orta gelir grubu için yapılan çalışmada kredi faiz oranları ve ödeme planı üzerinde çalışmalarda sona gelindi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'unOrta gelir grubu için yapılan 'Yeni Evim' projesine ilişkin detayları, 4 Ocak 2023 Çarşamba günü saat 10.00'da kamuoyu ile paylaştı.

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Orta gelirli konut kredisi detayları netleşti! 2023 Orta gelirli konut kredisi başvurusu nasıl yapılır, kimler faydalanacak, faiz ve vade oranı nedir?

ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI BAŞVURU ŞARTLARI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından Yeni Evim Projesin'de detayları açıkladı. İşte 'Yeni Evim Projesi'nde merak edilen o detaylar:

Sıfır konutlar olacak

Kişinin üzerinde konut olmayacak

1 yıl ikamet şartı bulunuyor

Son bir yılda konut aldığı ilde konut satmamış olacak

Peşinat yüzde 10

Orta gelirli konut kredisi detayları netleşti! 2023 Orta gelirli konut kredisi başvurusu nasıl yapılır, kimler faydalanacak, faiz ve vade oranı nedir?

Ev 5 yıl satılamayacak

15 yıl vade olacak

Taksitler hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek

Konut kredisinde faiz oranı yüzde 0,69'dan başlayacak

15 yıl vade ile 5 milyon TL'ye kadar kredi

Süreç 16 Ocak'ta kurulacak web sitesinden takip edilecek

İlk etapta 100 bin aile sadece birkaç ayda ev sahibi yapılacak

Orta gelirli konut kredisi detayları netleşti! 2023 Orta gelirli konut kredisi başvurusu nasıl yapılır, kimler faydalanacak, faiz ve vade oranı nedir?

"ORTA GELİRE KONUT KREDİSİ YÜZDE 0,69'DAN BAŞLAYACAK"

Azami 15 sene vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranları %0,69'dan başlayan oranlarla uygulanacaktır.

Vatandaşlarımızın ilk üç yılda ödeyecekleri aylık taksit tutarının belirli bir kısmını, kredinin toplam vadesi bitmeden geri ödenmek şartıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak biz üstleneceğiz.

Sağlayacağımız bu katkı ile ilk üç sene için taksit tutarlarını önemli şekilde aşağıya çekecek ve böylece, vatandaşlarımız konutlarının tamamlanmasını beklerken yüklerini hafifletmiş olacağız. Programımız kapsamında vatandaşlarımız 3 farklı aşamadaki konutlar için kredi kullanabilecektir.

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