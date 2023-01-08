Orta gelirliye konut kredisi kampanyası tarihleri, şartları ve hesaplama işlemleri merak ediliyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, orta gelir grubuna yönelik yeni kampanya için talimat vermişti. Yapılan resmi açıklamalar sonrası orta gelir grubu için yapılan çalışmada kredi faiz oranları ve ödeme planı üzerinde çalışmalarda sona gelindi ve 4 Ocak 2023 Çarşamba günü detaylar kamuoyu ile paylaşıldı. Peki; 2023 Orta gelirliye konut kredisi şartları nelerdir, kimlere verilir? Orta gelirliye konut kredisi hesaplama işlemleri.