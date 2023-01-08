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Giriş Tarihi: 08.01.2023 13:34 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 13:34

Orta gelirliye konut kredisi hesaplama: 2023 Orta gelirliye konut kredisi şartları nelerdir, kimlere verilir?

Orta gelirliye konut kredisi kampanyası tarihleri, şartları ve hesaplama işlemleri merak ediliyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, orta gelir grubuna yönelik yeni kampanya için talimat vermişti. Yapılan resmi açıklamalar sonrası orta gelir grubu için yapılan çalışmada kredi faiz oranları ve ödeme planı üzerinde çalışmalarda sona gelindi ve 4 Ocak 2023 Çarşamba günü detaylar kamuoyu ile paylaşıldı. Peki; 2023 Orta gelirliye konut kredisi şartları nelerdir, kimlere verilir? Orta gelirliye konut kredisi hesaplama işlemleri.

Orta gelirliye konut kredisi hesaplama: 2023 Orta gelirliye konut kredisi şartları nelerdir, kimlere verilir?

Orta gelirliye konut kredisi hesaplama işlemlerine yönelik araştırmalar sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından Yeni Evim Projesi'nde detayları açıkladı. 1 yıl ikamet şartı, son bir yılda konut aldığı ilde konut satmamış olmak, kişinin üzerinde konut olmayacak gibi şartları bulunan 2023 Orta gelirliye konut kredisi kimlere verilecek ve şartları neler? İşte Orta gelirliye konut kredisi hesaplama bilgileri.

Orta gelirliye konut kredisi hesaplama: 2023 Orta gelirliye konut kredisi şartları nelerdir, kimlere verilir?

'YENİ EVİM' KAMPANYASININ DETAYLARI BELLİ OLDU!

Cumhuriyet tarihinin en büyük TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, orta gelir grubuna yönelik yeni kampanya için talimat vermişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada orta ve üst gelirli vatandaşlar için konut kampanyası yapılacağını duyurmuştu. Orta gelir grubu için yapılan çalışmada kredi faiz oranları ve ödeme planı üzerinde çalışmalarda sona gelindi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'unOrta gelir grubu için yapılan 'Yeni Evim' projesine ilişkin detayları, 4 Ocak 2023 Çarşamba günü saat 10.00'da kamuoyu ile paylaştı.

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Orta gelirliye konut kredisi hesaplama: 2023 Orta gelirliye konut kredisi şartları nelerdir, kimlere verilir?

ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI BAŞVURU ŞARTLARI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından Yeni Evim Projesin'de detayları açıkladı. İşte 'Yeni Evim Projesi'nde merak edilen o detaylar:

Sıfır konutlar olacak

Kişinin üzerinde konut olmayacak

1 yıl ikamet şartı bulunuyor

Son bir yılda konut aldığı ilde konut satmamış olacak

Peşinat yüzde 10

Orta gelirliye konut kredisi hesaplama: 2023 Orta gelirliye konut kredisi şartları nelerdir, kimlere verilir?

Ev 5 yıl satılamayacak

15 yıl vade olacak

Taksitler hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek

Konut kredisinde faiz oranı yüzde 0,69'dan başlayacak

15 yıl vade ile 5 milyon TL'ye kadar kredi

Süreç 16 Ocak'ta kurulacak web sitesinden takip edilecek

İlk etapta 100 bin aile sadece birkaç ayda ev sahibi yapılacak

Orta gelirliye konut kredisi hesaplama: 2023 Orta gelirliye konut kredisi şartları nelerdir, kimlere verilir?

"ORTA GELİRE KONUT KREDİSİ YÜZDE 0,69'DAN BAŞLAYACAK"

Azami 15 sene vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranları %0,69'dan başlayan oranlarla uygulanacaktır.

Vatandaşlarımızın ilk üç yılda ödeyecekleri aylık taksit tutarının belirli bir kısmını, kredinin toplam vadesi bitmeden geri ödenmek şartıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak biz üstleneceğiz.

Sağlayacağımız bu katkı ile ilk üç sene için taksit tutarlarını önemli şekilde aşağıya çekecek ve böylece, vatandaşlarımız konutlarının tamamlanmasını beklerken yüklerini hafifletmiş olacağız. Programımız kapsamında vatandaşlarımız 3 farklı aşamadaki konutlar için kredi kullanabilecektir.

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