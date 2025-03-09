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ORTA GELİRLİYE KONUT PROJESİ 2025: Emlak Konut kampanyası ne zamana kadar devam ediyor, nasıl başvurulur?
Giriş Tarihi: 09.03.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025
16:01
ORTA GELİRLİYE KONUT PROJESİ 2025: Emlak Konut kampanyası ne zamana kadar devam ediyor, nasıl başvurulur?
Orta gelir grubuna yönelik konut kampanyasının ayrıntıları netleşirken, başvuru süreci de resmen başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un kısa süre önce duyurduğu proje, Emlak Konut'un katkılarıyla hayata geçirildi. İstanbul, İzmir ve Antalya başta olmak üzere 25 farklı projede bütçeye uygun ödeme imkanları sunuluyor. Peki, 2025 orta gelir konut projesi için başvurular nasıl yapılır, ödeme şartları neler?