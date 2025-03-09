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Giriş Tarihi: 09.03.2025 16:01 Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 16:01

ORTA GELİRLİYE KONUT PROJESİ 2025: Emlak Konut kampanyası ne zamana kadar devam ediyor, nasıl başvurulur?

Orta gelir grubuna yönelik konut kampanyasının ayrıntıları netleşirken, başvuru süreci de resmen başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un kısa süre önce duyurduğu proje, Emlak Konut'un katkılarıyla hayata geçirildi. İstanbul, İzmir ve Antalya başta olmak üzere 25 farklı projede bütçeye uygun ödeme imkanları sunuluyor. Peki, 2025 orta gelir konut projesi için başvurular nasıl yapılır, ödeme şartları neler?

ORTA GELİRLİYE KONUT PROJESİ 2025: Emlak Konut kampanyası ne zamana kadar devam ediyor, nasıl başvurulur?

Orta gelirli vatandaşlara müjde Emlak Konut GYO'dan geldi. "Kazançlı Yatırım Kampanyası" ile düşük faizli kredi fırsatları ve esnek ödeme planları sunuluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı kampanya, 25 farklı projede cazip imkanlar sağlıyor. İşte 2025 Emlak Konut kampanyasının detayları...

ORTA GELİRLİYE KONUT PROJESİ 2025: Emlak Konut kampanyası ne zamana kadar devam ediyor, nasıl başvurulur?

EMLAK KONUT BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR!
Başvurular açık satış yöntemiyle yapılacak. Vatandaşlar satış ofislerine giderek satın alma işlemini gerçekleştirebilecek.

Yaklaşık 4 bin 500 bağımsız bölümün satışa sunulacağı kampanyaya, 23 Mart'a kadar başvuru yapılabilecek.

1+1'den 5+1'e kadar daire seçenekleri olacak. Kişiler başvururken istediği seçenekten yararlanabilecek.

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ORTA GELİRLİYE KONUT PROJESİ 2025: Emlak Konut kampanyası ne zamana kadar devam ediyor, nasıl başvurulur?

EMLAK KONUT YENİ KAMPANYA ÖDEME PLANI AÇIKLANDI MI?
Ödeme planı için 3 ayrı model sunulacak.

Birinci modele göre, Emlak Katılım Bankası aracılığıyla leasing yöntemi kullanılarak 120 aya kadar kredilendirme imkanı sağlanacak.

İkinci modele göre, 1 yıl taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanacak. 13. aydan itibaren taksit ödemeleriniz başlayacak ya da 1,29 vade farkı ile 60 aya kadar vadelendirme koşuluyla Emlak Konut'a borçlanma yoluyla konut alınabilecek.

Üçüncü modele göre ise peşinatsız, azalan taksitli satış yapılacak. Bu koşulda peşinat ödemeden direkt taksitlere başlanacak ve taksit tutarları her ay azalarak devam edecek. Bu koşulda 60 aya kadar vadelendirmede 0,99 vade farkı uygulanacak.

ORTA GELİRLİYE KONUT PROJESİ 2025: Emlak Konut kampanyası ne zamana kadar devam ediyor, nasıl başvurulur?

BAKAN KURUM'UN ORTA GELİRLİYE KONUT FIRSATINA DAİR AÇIKLAMALARI!

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu tarafından düzenlenen Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı'nda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dar gelirliler için yürütülen sosyal konut projesinin yanı sıra diğer gelir gruplarını da kapsayacak bir çalışma içerisinde olduklarını aktardı.

Proje Emlak Konut ortaklığında yürütülecek. İşte, Bakan Kurum'un konuşmasından detaylar:

ORTA GELİRLİYE KONUT PROJESİ 2025: Emlak Konut kampanyası ne zamana kadar devam ediyor, nasıl başvurulur?

"Sektörün hareketliliğini artıracak bir diğer kampanyayı da Emlak Konut'umuzla başlatıyoruz. Nasıl dar gelirli vatandaşlarımıza uygun ödeme imkanlarıyla konut sunuyorsak, bu kampanyada da Emlak Konut projelerini diğer gelir gruplarındaki vatandaşlarımıza, uygun vade oranlarıyla, gerek düşük peşinat, gerek peşinatsız kazançlı bir yatırım imkanı olarak sunuyoruz."

Bakan Kurum'un "Yarın başlayacak kampanyamızın tüm detaylarını bu hafta içinde Emlak Konut'umuz duyuracak. Ben tüm bu gayretlerimizin; milletimize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum." dediği projede detaylar Emlak Konut tarafından açıklandı: