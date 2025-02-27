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Haberler Yaşam Oruca nasıl ve ne zaman niyet edilir? Diyanet yanıtladı: Ramazan'da niyet etmeden oruç tutulur mu?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 10:45 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 10:45

Oruca nasıl ve ne zaman niyet edilir? Diyanet yanıtladı: Ramazan'da niyet etmeden oruç tutulur mu?

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, oruca nasıl niyet edileceğini merak ediyor. 2025 yılının ilk sahuruna kalkmaya hazırlananlar, oruçlarının geçerli olması için niyet etmenin gerekliliğini arama motorlarında mercek altına aldı. Peki, oruç tutarken niyet nasıl edilir? Niyet etmeden oruç geçerli olur mu? İşte, oruç tutacaklar için niyet hakkında bilinmesi gerekenler...

Oruca nasıl ve ne zaman niyet edilir? Diyanet yanıtladı: Ramazan’da niyet etmeden oruç tutulur mu?

28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece sahura kalkmaya hazırlanan vatandaşlar, oruç tutarken nasıl niyet edilmesi gerektiğini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesi üzerinden "Oruca niyet nasıl edilir? Niyet etmeden oruç kabul olur mu?" sorularına yanıt verdi. Peki, oruç tutarken niyet etmek şart mı? Niyetin önemi nedir? İşte detaylar…

Oruca nasıl ve ne zaman niyet edilir? Diyanet yanıtladı: Ramazan’da niyet etmeden oruç tutulur mu?

NİYET ETMEDEN ORUÇ TUTULUR MU?
Niyet, orucun temel şartlarından biridir. Niyet edilmeden tutulan oruç geçerli sayılmaz. Kalpten niyet etmek yeterli olsa da, niyeti sözlü olarak dile getirmek daha faziletli kabul edilir. Sahura kalkmak da niyet yerine geçer. Ramazan orucu, adak oruçları ve nafile oruçlar için niyet etme süresi, güneşin batımından itibaren ertesi gün öğle vaktine kadar devam eder. Ancak imsaktan sonra niyet edilecekse, bu süre içinde herhangi bir şey yenilip içilmemiş ve orucu bozacak bir fiil gerçekleştirilmemiş olması gerekir. Aksi takdirde, gündüz yapılan niyet geçerli olmaz.

Bu tür oruçlar için, "yarın oruç tutmaya" şeklinde genel bir niyet yeterlidir. Ancak, özellikle Ramazan orucu için geceden niyet etmek ve "yarınki Ramazan orucuna niyet ettim" şeklinde belirli bir ifade kullanmak daha uygundur. Ramazan ayında her gün için ayrı ayrı niyet edilmesi gerekmektedir.

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Oruca nasıl ve ne zaman niyet edilir? Diyanet yanıtladı: Ramazan’da niyet etmeden oruç tutulur mu?

RAMAZAN ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

Sahura kalktıktan sonra imsak vakti öncesinde oruç tutmaya niyetlenen kişi şu şekilde niyet etmektedir;

"Niyet ettim Allah rızası için yarınki Ramazan orucunu tutmaya." (Bu niyet, gece sahurda veya yatmadan önce edilebilir.)


Oruca nasıl ve ne zaman niyet edilir? Diyanet yanıtladı: Ramazan’da niyet etmeden oruç tutulur mu?

ORUCA NE ZAMAN NİYET EDİLİR?

Oruç için niyetin zamanı, Ramazan ayında veya nafile oruçlarda, güneş batmasının ardından başlar. Niyet için son zaman ise ertesi günün büyük gecesi (dahve-i kübra) olarak bilinen vakte kadar devam eder. Dahve-i kübra, şer'i gündüzün, imsaktan akşam vaktine kadar olan sürenin yarısı kadar olan zamandır. Bu süre, Türkiye'de öğle vaktine 60-70 dakika kala gerçekleşmektedir.

Oruca nasıl ve ne zaman niyet edilir? Diyanet yanıtladı: Ramazan’da niyet etmeden oruç tutulur mu?
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