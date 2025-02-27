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Oruca nasıl ve ne zaman niyet edilir? Diyanet yanıtladı: Ramazan'da niyet etmeden oruç tutulur mu?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
10:45
Oruca nasıl ve ne zaman niyet edilir? Diyanet yanıtladı: Ramazan'da niyet etmeden oruç tutulur mu?
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, oruca nasıl niyet edileceğini merak ediyor. 2025 yılının ilk sahuruna kalkmaya hazırlananlar, oruçlarının geçerli olması için niyet etmenin gerekliliğini arama motorlarında mercek altına aldı. Peki, oruç tutarken niyet nasıl edilir? Niyet etmeden oruç geçerli olur mu? İşte, oruç tutacaklar için niyet hakkında bilinmesi gerekenler...