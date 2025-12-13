Haberler
Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de!
Giriş Tarihi: 13.12.2025 21:32
Marvel evreninin sevilen yapımlarından Örümcek Adam: Evden Uzakta, yeniden sinemaseverlerin ve televizyon izleyicilerinin karşısına çıkıyor. 2019 yapımı film, Jon Watts yönetmenliğinde aksiyon, macera ve fantastik unsurları bir araya getirirken, başrollerde Tom Holland ve Zendaya'nın performanslarıyla dikkat çekiyor. Peki, Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?