Giriş Tarihi: 13.12.2025 21:32

Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de!

Marvel evreninin sevilen yapımlarından Örümcek Adam: Evden Uzakta, yeniden sinemaseverlerin ve televizyon izleyicilerinin karşısına çıkıyor. 2019 yapımı film, Jon Watts yönetmenliğinde aksiyon, macera ve fantastik unsurları bir araya getirirken, başrollerde Tom Holland ve Zendaya'nın performanslarıyla dikkat çekiyor. Peki, Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Örümcek Adam serisinin dikkat çeken filmlerinden Evden Uzakta, televizyon ekranlarında yayınlanmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Yönetmenliğini Jon Watts'ın üstlendiği, başrollerinde Tom Holland ve Zendaya'nın yer aldığı yapım için "Örümcek Adam: Evden Uzakta konusu ne, oyuncuları kimler?" soruları araştırılmaya başlandı. İşte filme dair merak edilen detaylar...

ÖRÜMCEK ADAM: EVDEN UZAKTA FİLMİ KONUSU

Marvel Sinematik Evreni'nin 23. filmi olan Örümcek Adam: Evden Uzakta, Endgame'de yaşananlar sonrası tekrar ayaklarının üzerinde durmaya çalışan Peter Parker'ın, okul arkadaşlarıyla gittiği Avrupa gezisi sırasında Nick Fury'nin gizemli bir görevi üzerine yıkmasıyla gelişen olayları konu ediniyor.

Peter'ın evden uzakta arkadaşlarını koruması, dünyayı kurtarması, sadece kendisinin üstesinden gelebileceği bir zorluğa göğüs germesi ve Örümcek-Adam'ın yazgısını kabullenmesi gerekecektir.

ÖRÜMCEK ADAM: EVDEN UZAKTA FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı : 2019

Yönetmen : Jon Watts

Tür : Macera/Fantastik/Aksiyon

Oyuncular : Tom Holland, Zendaya, Samuel L. Jackson, Jake Gyllenhaal

