Osmanlı arşivlerinden Santorini depremi çıktı! 100 yıl önceki olaylar tekrar yaşanıyor…

Adanın, güvenlik önlemleri nedeniyle tahliye edildiğini anımsatan Maresht, depremlerin görüldüğü zamandan bu zamana yer hareketlerinin biraz daha durulduğunu söyledi.
Maresht, "Tarih tekerrür eder." ifadesinin sadece tarihi olaylar için değil, jeoloji için de kullanıldığını vurgulayarak Santorini'deki yer hareketlerinin 100 yılı aşkın zaman önce de görüldüğünü kaydetti.
Tarihi açıdan, Santorini olaylarının, yeniden adalar oluşturan denizaltı volkanik aktiviteler olduğunun altını çizen Maresht, bunun "İlm-i Tabakatü'l Arz" adlı kitapta kaleme alındığını dile getirdi.
Maresht, kitabın 80. sayfasında, Akdeniz (Behri-sefid) havzasındaki yanardağların anlatıldığını belirterek, bu havzadaki en büyük volkanların, "Vezüv", "Etna", "Stromboli" ve "Santorini" adıyla anıldığını ifade etti.
83. sayfada da "Santorini Adaları deniz altı volkanlarıdır. Bu yanardağ aynı zamanda bir denizaltı yanardağıdır. Denizaltında patlama yaşanıyor. Erimiş lavlar ilk olarak deniz altında oluşur, lavlar deniz yüzeyine çıktığında kristalleşip sertleşerek yeni adalar oluşturur." ifadelerine yer verildiğini aktaran Maresht, Ege Denizi'ne o dönemde Adalar Denizi denildiğini hatırlattı.