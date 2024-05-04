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Osmanlı'nın "Aslanlı Paşası" bir ilki başardı: ABD'yi vergiye bağladı!
Giriş Tarihi: 04.05.2024 17:03
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
17:03
Osmanlı'nın "Aslanlı Paşası" bir ilki başardı: ABD'yi vergiye bağladı!
Osmanlı Devleti tarihin en önemli imparatorluklarından biri olarak uzun yıllar boyunca dünyada 'Süper Güç' olarak yer aldı. Osmanlı Devleti'nin cihana nam salan Sultanları gibi kudretli paşaları da vardı. Onlardan biri de "Aslanlı Paşa" olarak bilinen Cezayirli Hasan Paşa... Cezayirli Hasan Paşa, Amerika Birleşik Devletleri'ni dünyada vergiye bağlayan tek kişi olarak tarihe geçti. Aslanları bile evcilleştiren ve yanından ayırmayan Hasan Paşa bu özellikleriyle büyük de bir şöhrete kavuştu. Peki 'Aslanlı Paşa' olarak da bilinen Cezayirli Hasan Paşa kimdir? İşte hikayesi ve merak edilenler!