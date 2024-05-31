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Osmanlı’nın 634 yıllık ilk hastanesinde şoke eden olay: Kubbeden yere çakıldı!
Giriş Tarihi: 31.05.2024 09:18
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
09:20
Osmanlı’nın 634 yıllık ilk hastanesinde şoke eden olay: Kubbeden yere çakıldı!
İnanılmaz olay Bursa'da yaşandı. Hırsızlar, Osmanlı Devleti'nin ilk hastanesi olan 634 yıllık Yıldırım Darüşşifası'nın kubbesindeki kurşun levhaları çalmaya çalıştı. Bekçileri görünce paniğe kapılan bir hırsız 7 metre yükseklikten yere çakıldı. Diğeri ise bakın nasıl yakalandı…