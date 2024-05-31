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Haberler Yaşam Osmanlı’nın 634 yıllık ilk hastanesinde şoke eden olay: Kubbeden yere çakıldı!
Giriş Tarihi: 31.05.2024 09:18 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 09:20

Osmanlı’nın 634 yıllık ilk hastanesinde şoke eden olay: Kubbeden yere çakıldı!

İnanılmaz olay Bursa'da yaşandı. Hırsızlar, Osmanlı Devleti'nin ilk hastanesi olan 634 yıllık Yıldırım Darüşşifası'nın kubbesindeki kurşun levhaları çalmaya çalıştı. Bekçileri görünce paniğe kapılan bir hırsız 7 metre yükseklikten yere çakıldı. Diğeri ise bakın nasıl yakalandı…

DHA
Osmanlı’nın 634 yıllık ilk hastanesinde şoke eden olay: Kubbeden yere çakıldı!

Bursa'da dün gece hareketli anlar yaşandı. İki hırsız, Osmanlı Padişahı Sultan Yıldırım Bayezid Han'ın yaptırdığı 634 yıllık Yıldırım Külliyesi'nin içinde yer alan ve Osmanlı Devleti'in ilk hastanesi olma özelliği taşıyan Yıldırım Darrüşifası'nın çatısına merdiven dayadı.

Osmanlı’nın 634 yıllık ilk hastanesinde şoke eden olay: Kubbeden yere çakıldı!

BEKÇİLER DE ÇATIYA ÇIKTI
Ahmet Ç. ile arkadaşı Şükrü Can Ş. kubbedeki kurşun levhaları sökmeye başladı. Bu sırada bölgede olan bekçiler ise merdiveni görünce durumdan kuşkulandı.

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Osmanlı’nın 634 yıllık ilk hastanesinde şoke eden olay: Kubbeden yere çakıldı!

7 METREDEN YERE ÇAKILDI
Ekiplerin çatıya çıktığını gören Ahmet Ç. paniğe kapıldı. Dengesini kaybederek 7 metreden yere çakıldı.

Osmanlı’nın 634 yıllık ilk hastanesinde şoke eden olay: Kubbeden yere çakıldı!

Suç ortağı Şükrü Can Ş. ise saklanmaya çalıştı. Düşme sonucu yaralanan Ahmet Ç. ile arkadaşı Şükrü Can Ş. yakalandı.

Osmanlı’nın 634 yıllık ilk hastanesinde şoke eden olay: Kubbeden yere çakıldı!

TAM 150 KİLO
Yaralı, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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