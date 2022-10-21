ÖSYM AİS sonuç açıklama ekranına nasıl girilir? 2022 ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır?

AİS ÜZERİNDEN HANGİ İŞLEMLER YAPILABİLİR?

ÖSYM adaylarına herhangi bir sınav merkezine gitmeden birçok işlemin elektronik ortamda yapılması imkanı sunan ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden; iletişim bilgisi, adres bilgisi, sınav giriş yerleri ve girilmek istenen sınavlara ilişkin başvurular gibi birçok işlemler yapılabiliyor.

Herhangi bir sorun yaşanması halinde ya da sınav sonuçlarına itiraz etmek için ise ÖSYM dilekçesinde bulunası gereken Evrak Referans Numarası da bu sistem üzerinden alınabiliyor. Bunun için ilgili işlemin butonuna tıklayarak numara alım işlemi gerçekleştirilebiliyor.

Sistem üzerinden yapılan en önemli işlemlerden birisi de her adayın sınava giderken mutlaka yanında bulundurması gereken 'Sınav giriş belgesi' çıktı alma işlemi. Adaylar girecekleri sınava ilişkin giriş belgesini 7 ila 15 gün kala sadece aday işlemleri sistemi üzerinden alabilmekte.

ÖSYM adayların adreslerine basılı belge göndermediği için adayların belgeyi yazıcından çıktı olarak almaları ve sınava giderken mutlaka yanlarında bulundurmaları gerekmiyor. Diğer yandan AİS üzerinden sınavlarda sorulan soruların yer aldığı soru kitapçığı ile girilen sınavda verilen cevapların bulunduğu cevap kağıdı da görülebiliyor. Her sınav sonrasında kurum bu bilgileri adaylara sadece ÖSYM AİS üzerinden sunuyor.