ÖSYM AİS sonuç açıklama ekranına nasıl girilir? 2022 ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır?

ÖSYM AİS şifre alma işlemi hız kesmeden devam ediyor. KPSS sonuçları bir yandan gündemin ana maddesiyken, diğer ÖSYM sınavları başvuruları da devam ediyor. ÖSYM AİS şifremi unuttum ne yapacağım sorusu, uzun süredir panele giriş yapmayan adaylar tarafından cevap arayan konuların başında geliyor. ÖSYM AİS şifre panek üzerinden alınabiliyorken, sınav giriş belgesi, başvuru ve sonuçlar da ÖSYM AİS üzerinden öğrenilebiliyor. Peki, ÖSYM AİS sonuç açıklama ekranına nasıl girilir? İşte ÖSYM AİS şifre alma ekranı