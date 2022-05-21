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ÖSYM duyurdu, e-YDS sonuçları açıklandı! 2022 (e-YDS) Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 21.05.2022 19:18
Güncelleme Tarihi: 21.05.2022
19:18
ÖSYM duyurdu, e-YDS sonuçları açıklandı! 2022 (e-YDS) Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları sorgulama ekranı!
ÖSYM yaptığı son dakika paylaşımı ile e-YDS sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 21 Mayıs 2022 tarihinde uygulanan sınava katılım gösteren adaylar sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. İşte 21 Mayıs 2022 Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS sonuçları sorgulama ekranı...