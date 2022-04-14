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Haberler Yaşam ÖSYM KPSS Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı kılavuzunu yayınladı! Karayolları personel alımı ne zamana kadar sürüyor, başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 14.04.2022 16:40 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 16:42

ÖSYM KPSS Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı kılavuzunu yayınladı! Karayolları personel alımı ne zamana kadar sürüyor, başvuru şartları neler?

ÖSYM, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne personel alımı yapmak için kılavuz yayınladı. Duyuruda başvuru şartları ve tercihlerin hangi günler arasında yapılacağı bildirildi. Karayolları Genel Müdürlüğünün sözleşmeleri pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/7 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren ulaşılabilir. Adayların tercihleri 14 Nisan 2022 tarihinde başladı. Peki, Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları neler, başvurular ne zamana kadar sürüyor?

ÖSYM KPSS Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı kılavuzunu yayınladı! Karayolları personel alımı ne zamana kadar sürüyor, başvuru şartları neler?

ÖSYM, Karayolları Genel Müdürlüğüne personel alımı için kılavuz yayınladı. Kılavuzda personel alımı şartları ve ne zamana kadar yapılacağı gibi detaylar bulunuyor. KPSS şartı olan personel alımı, ÖSYM AİS üzerinden yapılacaktır. Başvurular bireysel olarak yapılmaktadır. Peki, personel alımı ne zamana kadar sürüyor? Başvuru şartları neler? İşte detaylar...

ÖSYM KPSS Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı kılavuzunu yayınladı! Karayolları personel alımı ne zamana kadar sürüyor, başvuru şartları neler?

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI NE ZAMANA KADAR SÜRÜYOR?

Adaylar Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı başvurularını 14 – 21 Nisan 2022 tarihleri arasında yapabilecekler. Son başvuru tarihi 21 Nisan 2022 saat 23.59'da yapılabilir.

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ÖSYM KPSS Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı kılavuzunu yayınladı! Karayolları personel alımı ne zamana kadar sürüyor, başvuru şartları neler?

KARAYOLLARI PERSONEL ALIMI MESLEK LİSTESİ

Karayolları Genel Müdürlüğü 38 Mühendis, 61 Tekniker, 115 Büro Personeli, 5 Avukat, 2 Şehir Plancısı, 3 Mimar olmak üzere toplam 224 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

ÖSYM KPSS Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı kılavuzunu yayınladı! Karayolları personel alımı ne zamana kadar sürüyor, başvuru şartları neler?

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

ÖSYM KPSS Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı kılavuzunu yayınladı! Karayolları personel alımı ne zamana kadar sürüyor, başvuru şartları neler?
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