ÖSYM KPSS Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı kılavuzunu yayınladı! Karayolları personel alımı ne zamana kadar sürüyor, başvuru şartları neler?

ÖSYM, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne personel alımı yapmak için kılavuz yayınladı. Duyuruda başvuru şartları ve tercihlerin hangi günler arasında yapılacağı bildirildi. Karayolları Genel Müdürlüğünün sözleşmeleri pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/7 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren ulaşılabilir. Adayların tercihleri 14 Nisan 2022 tarihinde başladı. Peki, Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları neler, başvurular ne zamana kadar sürüyor?