ÖSYM sınav takvimi ve başvuru tarihleri 2021: YKS, ALES, YÖKDİL, KPSS, YDS başvuru ve sınav tarihleri ne zaman?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav takvimi yayınlandı. Her yıl belli tarihler aralığında düzenlenen YKS, ALES, YÖKDİL, KPSS, YDS başvuru ve sınav tarihleri ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aranıyor. Sınavlara hazırlanan vatandaşların ÖSYM sınav takviminde yer alan başvuru tarihlerini kaçırmaması gerekiyor. Aksi taktirde sınava girmeye hak kazanamıyorlar. Gelen son duyuruya göre 2021-İSG/1, e-YDS 2021/4, ve e-YDS 2021/5 sınavları ertelendi. Peki YKS, ALES, YÖKDİL, KPSS, YDS başvuru ve sınav tarihleri ne zaman? İşte ÖSYM sınav takvimi ile ilgili detaylar…