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Haberler Yaşam ÖSYM PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI VE ŞARTLARI 2023: ÖSYM personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, branş dağılımı nasıl?
Giriş Tarihi: 06.04.2023 10:36 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 10:41

ÖSYM PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI VE ŞARTLARI 2023: ÖSYM personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, branş dağılımı nasıl?

ÖSYM personel alımı başvuru ekranı son dakika erişime açıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, kurum bünyesine büro personeli, destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi alınacak. İlanın yayınlanmasının ardından başvuruda bulunmak isteyen adaylar, ÖSYM personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir sorularına yanıt aramaya başladı. Adaylarda KPSS puanı ve yaş şartı aranacak. İşte, 2023 ÖSYM personel alımı başvuru ekranı, tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı hakkında ayrıntılı bilgiler...

ÖSYM PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI VE ŞARTLARI 2023: ÖSYM personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, branş dağılımı nasıl?

ÖSYM personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro ve branş dağılımı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı bir son dakika açıklaması ile sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Yayımlanan ilana göre kurum bünyesinde istihdam edilmek üzere çeşitli kadrolarda 30 personel alınacak. ÖSYM personel alımı için başvurular, 6 Nisan 2023 tarihinde başladı ve e-Devlet ekranı İşe Alım Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirecek. Adaylar sadece öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek. Peki, ÖSYM personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, ÖSYM personel alımı başvuru ekranı 2023…

ÖSYM PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI VE ŞARTLARI 2023: ÖSYM personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, branş dağılımı nasıl?

ÖSYM SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPIYOR!

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı sözleşmeli personel alımı ilanı yayımladı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2 nci maddenin (b) fıkrası gereğince kuruma 30 personel alınacak.

İlana göre 30 Sözleşmeli personel alımı KPSS Puanı sırasına göre 3 farklı kadroya yapılacak.

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ÖSYM PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI VE ŞARTLARI 2023: ÖSYM personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, branş dağılımı nasıl?

ÖSYM SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI KONTENJAN VE KADRO DAĞILIMI

ÖSYM personel alımı ilanına göre bünyesindeki eksikliği gidermek üzere 30 kişilik kadro ile "İzmir ve Ankara" illerinde sözleşmeli personel alacak.

İşte alım yapılacak kadrolar ve kontenjan bilgisi:

5 Sözleşmeli Büro Personeli,

15 Sözleşmeli Destek Personeli ( 4 Teknisyen, 2 Garson, 2 Aşçı, 1 Bulaşıkçı, 1 Temizlik Görevlisi, 5 Şoför ),

10 Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi.

ÖSYM PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI VE ŞARTLARI 2023: ÖSYM personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, branş dağılımı nasıl?

ÖSYM SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, 06 Nisan 2023 - 20 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirecek olup istenilen belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Adaylar, başvurularını e-Devlet ekranı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ile Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapacak. Posta yolu ile veya şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

ÖSYM SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI VE ŞARTLARI 2023: ÖSYM personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, branş dağılımı nasıl?

ÖSYM SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır.

1. Türk vatandaşı olmak,

2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 (On sekiz) yaşını tamamlamış olmak,

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4. Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

5. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

7. İlan tarihi itibarıyla gerekli belgelere sahip olmak,

8. Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.

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