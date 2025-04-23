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Haberler Yaşam ÖSYM TAKVİMİ İLE YKS 2025 TARİHLERİ: Üniversite sınavı ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 TYT, AYT, YDT sınav takvimi
Giriş Tarihi: 23.04.2025 11:56 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 11:57

ÖSYM TAKVİMİ İLE YKS 2025 TARİHLERİ: Üniversite sınavı ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 TYT, AYT, YDT sınav takvimi

2025 YKS sınavı için geri sayım sürüyor. Üniversiteye giriş yapacak adaylar, TYT, AYT ve YDT oturumları için hazırlıklarını sürdürüyor. ÖSYM'nin yayımladığı 2025 sınav takvimi ile YKS tarihleri belli oldu. Üniversite hayali kuran öğrenciler geri sayımı hızlandırmış durumda. Peki, 2025 YKS sınavı ne zaman, sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı? İşte, TYT, AYT ve YDT tarihleri ve tüm detaylar.

ÖSYM TAKVİMİ İLE YKS 2025 TARİHLERİ: Üniversite sınavı ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 TYT, AYT, YDT sınav takvimi
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ÖSYM TAKVİMİ İLE YKS 2025 TARİHLERİ: Üniversite sınavı ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 TYT, AYT, YDT sınav takvimi

2025 YKS NE ZAMAN?
Bu yıl üniversite sınavı 21-22 Haziran tarihlerinde uygulanacak.

  1. Sınavın ilk oturumu olan TYT 21 Haziran'da saat 10:15'te başlayacak.
  2. İkinci oturum AYT ise 22 Haziran'da 10:15'te uygulanacak.
  3. Üçüncü oturum YDT 22 Haziran'da saat 15:45'te yapılacak.

Sınavlarda adaylara 120 soru sorulacak ve ilk oturum 165 dakika, ikinci oturum 180 dakika, üçüncü oturum ise 120 dakika sürecek.

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ÖSYM TAKVİMİ İLE YKS 2025 TARİHLERİ: Üniversite sınavı ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 TYT, AYT, YDT sınav takvimi

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?
Üniversite sınavının giriş belgeleri sınavdan yaklaşık on gün önce erişime sunulur. Sınav yerlerinin haziran ayının ikinci haftasının sonunda veya üçüncü hafta başında belli olması ön görülüyor.

ÖSYM TAKVİMİ İLE YKS 2025 TARİHLERİ: Üniversite sınavı ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 TYT, AYT, YDT sınav takvimi

YKS SONUÇ TARİHİ
2025 yılı YKS uygulamasının sonuçları 22 Temmuz'da duyurulacak. Sonuçlar ösym.gov.tr'de ilan edilecek.

ÖSYM TAKVİMİ İLE YKS 2025 TARİHLERİ: Üniversite sınavı ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 TYT, AYT, YDT sınav takvimi

OBP NASIL HESAPLANIR?
Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülüyor. Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülüyor.

Buna göre 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 oluyor. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınır, okul bazında işlem yapılmaz.