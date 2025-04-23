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ÖSYM TAKVİMİ İLE YKS 2025 TARİHLERİ: Üniversite sınavı ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 TYT, AYT, YDT sınav takvimi
Giriş Tarihi: 23.04.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025
11:57
ÖSYM TAKVİMİ İLE YKS 2025 TARİHLERİ: Üniversite sınavı ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 TYT, AYT, YDT sınav takvimi
2025 YKS sınavı için geri sayım sürüyor. Üniversiteye giriş yapacak adaylar, TYT, AYT ve YDT oturumları için hazırlıklarını sürdürüyor. ÖSYM'nin yayımladığı 2025 sınav takvimi ile YKS tarihleri belli oldu. Üniversite hayali kuran öğrenciler geri sayımı hızlandırmış durumda. Peki, 2025 YKS sınavı ne zaman, sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı? İşte, TYT, AYT ve YDT tarihleri ve tüm detaylar.