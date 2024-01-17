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Giriş Tarihi: 17.01.2024 09:43 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 09:44

Otobüs kazaları neden arttı? Sektör temsilcileri 3 temel soruna dikkat çekti

Mersin'in Aydıncık ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada; aralarında otobüs şoförünün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi de yaralanmıştı. Türkiye'yi yasa boğan kazayla birlikte gözler otobüs şirketlerine yöneldi. Peki otobüs kazaları neden artıyor? Sektör temsilcileri kazaların artışında 3 temel soruna dikkat çekti. İşte detaylar...

Betül ALAKENT
Otobüs kazaları neden arttı? Sektör temsilcileri 3 temel soruna dikkat çekti

Aydıncık'ta bulunan Sarıyar-2 Tüneli'nin çıkışında aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu yaptığı, 9 vatandaşımızın can kaybına neden olan kazayla birlikte gözler otobüs şirketlerine yöneldi. Peki bu kazalar neden oluyor? Bu sorunun yanıtını aramak için sektör temsilcileriyle konuştuk…

Otobüs kazaları neden arttı? Sektör temsilcileri 3 temel soruna dikkat çekti

ÜÇ TEMEL SORUNA DİKKAT ÇEKİLDİ

Kazaların artışında üç temel sorun yatıyor. Bunların başında otobüs firmalarındaki kalifiye personel sorunu geliyor. Sektör, iyi eğitimli, tecrübeli ve donanımlı kaptan şoför bulmakta zorlanıyor. Nedeni de, şoförlerin sorumlulukları ve şartları ağır… Bunun karşılığında da elde ettikleri gelir düşük…

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Otobüs kazaları neden arttı? Sektör temsilcileri 3 temel soruna dikkat çekti

Otobüs firmaları şoförleri mevsimlik işçi gibi çalıştırıyor. Yaz dönemi yolcu sayısının artmasıyla birlikte şoför talebi katlanıyor. Ancak kış döneminde bu oran yüzde 50 düşüyor. İyi ve tecrübeli isimler TIR kullanmaya ya da belediye otobüslerine geçiyor. İkinci sorun ise sektörde yaşanan yüzde 45'lik daralma…

Otobüs kazaları neden arttı? Sektör temsilcileri 3 temel soruna dikkat çekti

Uçak şirketleriyle rekabette zorlanan otobüs firmaları maliyeti düşürmek için personel ve araç bakım giderlerden kısıyor. Üçüncü sorun ise denetimlerin hala yeterli düzeye ulaşmaması… Özellikle şirketlerin iç denetimlerinin daha fazla artması gerekiyor.

Otobüs kazaları neden arttı? Sektör temsilcileri 3 temel soruna dikkat çekti

EĞİTİMSİZLER

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, sadece Türkiye'de değil dünyada şoför krizinin yaşandığını, iyi şoförlerin yurtdışına gitmeye başladığını söyledi. Yıldırım, "Şu anda eğitimsiz şoför sayısı çok fazla. Bugün yaşanan kazayı izlediğimizde görüyoruz viraja o şekilde giren biri otobüs şoförü olamaz.

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