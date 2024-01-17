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Otobüs kazaları neden arttı? Sektör temsilcileri 3 temel soruna dikkat çekti
Giriş Tarihi: 17.01.2024 09:43
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
09:44
Otobüs kazaları neden arttı? Sektör temsilcileri 3 temel soruna dikkat çekti
Mersin'in Aydıncık ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada; aralarında otobüs şoförünün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi de yaralanmıştı. Türkiye'yi yasa boğan kazayla birlikte gözler otobüs şirketlerine yöneldi. Peki otobüs kazaları neden artıyor? Sektör temsilcileri kazaların artışında 3 temel soruna dikkat çekti. İşte detaylar...