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inizin ı eğer böyleyse hemen bunu yapın

ınız zaman içinde solduysa dikkat! Böyle yola çıkmayın... İşte solma meydana gelen farları eski haline getiren pratik yol. Bilmeyen kalmasın!

Giriş Tarihi: 17.07.2018 15:43 Güncelleme Tarihi: 17.07.2018 16:06
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inizin ı eğer böyleyse hemen bunu yapın
Otomobilinizin farı eğer böyleyse hemen bunu yapın
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inizin ı eğer böyleyse hemen bunu yapın
Otomobilinizin farı eğer böyleyse hemen bunu yapın

Solan lar için bir yöntem var.

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inizin ı eğer böyleyse hemen bunu yapın
Otomobilinizin farı eğer böyleyse hemen bunu yapın

larınızda solma meydana geliyorsa diş macunu kullanarak bu sorunu çözebilirsiniz. İlk önce farları biraz ıslatıyoruz.

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inizin ı eğer böyleyse hemen bunu yapın
Otomobilinizin farı eğer böyleyse hemen bunu yapın

Elimiz yardımıyla diş macununu lara güzelce yayıyoruz.

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inizin ı eğer böyleyse hemen bunu yapın
Otomobilinizin farı eğer böyleyse hemen bunu yapın

Sonra peçete veya havlu tercihiniz ne ise yaklaşık 3-4 dakika kadar ı güzelce ovalamaya başlıyoruz.

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inizin ı eğer böyleyse hemen bunu yapın
Otomobilinizin farı eğer böyleyse hemen bunu yapın

Sonra temizliyoruz. Bu işlemi 2 kere uygularsanız daha kesin sonuç alabilirsiniz.

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inizin ı eğer böyleyse hemen bunu yapın
Otomobilinizin farı eğer böyleyse hemen bunu yapın

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