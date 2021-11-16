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Haberler Yaşam Otoyol'da makas atıp yarışan araçlarda Gökhan Çıra izi
Giriş Tarihi: 16.11.2021 13:20 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021 13:21

Otoyol'da makas atıp yarışan araçlarda Gökhan Çıra izi

DHA
Otoyol’da makas atıp yarışan araçlarda Gökhan Çıra izi

Hasdal İstanbul Havalimanı yolunda 3 sürücü, 1 cip 2 otomobil olan araçlarını yan yana durdurup trafiği kapatarak, yarış startı verdi.

Otoyol’da makas atıp yarışan araçlarda Gökhan Çıra izi

Yarışan araçlardan birinin Selin Cigerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'nın sosyal medya hesabında paylaştığı lüks otomobil olduğu görüldü.

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Otoyol’da makas atıp yarışan araçlarda Gökhan Çıra izi

Hasdal İstanbul Havalimanı yolunda dün öğle saatlerinde bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, İstanbul Havalimanı istikametinde ilerleyen 1'i cip 2'si otomobil 3 lüks araç, sürücüleri tarafından yolun ortasında durduruldu.

Otoyol’da makas atıp yarışan araçlarda Gökhan Çıra izi

Sürücüler araçlarıyla yan yana gelerek trafiği kapatıp yarış startı verdi. Yoldaki araçlara makas atarak ilerleyen araçlardan, üstü açık olanın sürücüsü, kendilerini görüntüleyen sürücüye el hareketi yaparak tepki gösterdi. Araçlar daha sonra gözden kayboldu.

Otoyol’da makas atıp yarışan araçlarda Gökhan Çıra izi

SÜRÜCÜ GÖKHAN ÇIRA MI?

Öte yandan 34 LMB 01 plakalı lüks otomobilin Selin Cigerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'nın sosyal medya hesabında paylaştığı otomobil olduğu görüldü.

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