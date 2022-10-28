Haberler Yaşam ÖTV indirimi gelecek mi, ne zaman gelecek? 2022 ÖTV indirimi son durum ne, otomobil fiyatları düşecek mi?

Giriş Tarihi: 28.10.2022 14:12 Güncelleme Tarihi: 28.10.2022 14:12

ÖTV indirimi son durumu hakkında net detaylar, vatandaşlar tarafından soruluyor. "İlk defa araba sahibi olacak vatandaşlara ÖTV indirimi var" söylentisi, sosyal medya üzerinde dolanıyor. Detaylara göre ÖTV muafiyeti, ilk defa sıfır araç alacak kişiler için geçerli olacak ve ÖTV indirimi araba fiyatlarını düşürecek. Bu söylentilerden sonra sıklıkla ÖTV indirimi gelecek mi, ne zaman gelecek, son durum ne gibi sorular yanıtlarını arıyor. Peki, ÖTV indirimi ne zaman gelecek? İşte ÖTV indirimi 2022 hakkında detaylar…