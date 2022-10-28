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Haberler Yaşam ÖTV indirimi gelecek mi, ne zaman gelecek? 2022 ÖTV indirimi son durum ne, otomobil fiyatları düşecek mi?
Giriş Tarihi: 28.10.2022 14:12 Güncelleme Tarihi: 28.10.2022 14:12

ÖTV indirimi gelecek mi, ne zaman gelecek? 2022 ÖTV indirimi son durum ne, otomobil fiyatları düşecek mi?

ÖTV indirimi son durumu hakkında net detaylar, vatandaşlar tarafından soruluyor. "İlk defa araba sahibi olacak vatandaşlara ÖTV indirimi var" söylentisi, sosyal medya üzerinde dolanıyor. Detaylara göre ÖTV muafiyeti, ilk defa sıfır araç alacak kişiler için geçerli olacak ve ÖTV indirimi araba fiyatlarını düşürecek. Bu söylentilerden sonra sıklıkla ÖTV indirimi gelecek mi, ne zaman gelecek, son durum ne gibi sorular yanıtlarını arıyor. Peki, ÖTV indirimi ne zaman gelecek? İşte ÖTV indirimi 2022 hakkında detaylar…

ÖTV indirimi gelecek mi, ne zaman gelecek? 2022 ÖTV indirimi son durum ne, otomobil fiyatları düşecek mi?

ÖTV indirimi gelecek mi, ne zaman gelecek sorusunu yöneltiyor. ÖTV indirimi araba fiyatlarını düşürecek iddiaları sosyal medyada dolanıyor. Detaylarda ÖTV muafiyeti ile sıfır araçlara ÖTV indirimi gelecek fikri bulunuyor. Peki, ÖTV indirimi ne zaman gelecek? ÖTV indirimi otomobil fiyatlarını düşürecek mi? İşte ÖTV indirimi son durum 2022

ÖTV indirimi gelecek mi, ne zaman gelecek? 2022 ÖTV indirimi son durum ne, otomobil fiyatları düşecek mi?

ÖTV İNDİRİMİ SON DURUM

Araç satın alacak ve aracını satacak vatandaşlar ÖTV indirimi konusunda son durumu merak ediyor. İndirim gelmesi halinde değişmesi ve düşmesi beklenen otomobil fiyatları son dönemde sıfır ve 2. El piyasasında artış gösterdi.

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ÖTV indirimi gelecek mi, ne zaman gelecek? 2022 ÖTV indirimi son durum ne, otomobil fiyatları düşecek mi?

İlk otomobilini alanlara 5 yıl satmama koşulu ile ÖTV'siz araç satılacağı yönünde sosyal medyada ortaya atılan kampanya ile ilgili kamu tarafında bir çalışma yapılmazken artan kur ve yurtdışı fiyatları nedeniyle matrah ayarlaması konuşuluyor.

ÖTV indirimi gelecek mi, ne zaman gelecek? 2022 ÖTV indirimi son durum ne, otomobil fiyatları düşecek mi?

YENİ ÖTV DÜZENLEMESİ HAKKINDA

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Uygulama Genel Tebliği'nde muhtelif konulardaki ihtilaf yaşanan konulara ilişkin hususlara açıklık getirilirken, daha önce ilgili kanuna eklenen Cumhurbaşkanının motorlu araç ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırabilme ve sıfıra indirebilme yetkisi de uygulama tebliğine eklendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının "Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ÖTV indirimi gelecek mi, ne zaman gelecek? 2022 ÖTV indirimi son durum ne, otomobil fiyatları düşecek mi?

Buna göre, muhtelif konularda düzenleme yapan Tebliğ'de özellikle ihtilaf yaşanan konulara ilişkin hususlara açıklık getirildi.

Bu kapsamda, muvazaalı olmamak kaydıyla, motorlu araç ticareti ile uğraşan ÖTV mükelleflerince taşıt tesliminden sonra aynı araç için yapılan aksesuar, boya koruma, kuaför, ek garanti ve benzeri teslim ve hizmetlere ilişkin bedellerin ÖTV'ye tabi olmadığı hususu netleştirildi.

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