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ÖTV indirimi gelecek mi, sıfır otomobil fiyatları 2022 düşecek mi? Sıfır araç alacaklara özel ÖTV'siz otomobil satışı var mı?
Giriş Tarihi: 23.10.2022 07:48
Güncelleme Tarihi: 23.10.2022
07:48
ÖTV indirimi gelecek mi, sıfır otomobil fiyatları 2022 düşecek mi? Sıfır araç alacaklara özel ÖTV'siz otomobil satışı var mı?
ÖTV indirimi ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Araba alma hayali kuran binlerce vatandaş "2022 ÖTV indirimi gelecek mi, otomobil fiyatları düşecek mi?" sorularıyla yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. ÖTV indirimi ile ilgili henüz resmi bir bilgi bulunmuyor. Peki, ÖTV indirimi gelecek mi, sıfır otomobil fiyatları 2022 düşecek mi? Sıfır araç alacaklara özel ÖTV'siz otomobil satışı var mı? İşte otomobil fiyatları ve vergi indirimi konusundaki son gelişmeler...