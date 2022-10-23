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Giriş Tarihi: 23.10.2022 07:48 Güncelleme Tarihi: 23.10.2022 07:48

ÖTV indirimi gelecek mi, sıfır otomobil fiyatları 2022 düşecek mi? Sıfır araç alacaklara özel ÖTV'siz otomobil satışı var mı?

ÖTV indirimi ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Araba alma hayali kuran binlerce vatandaş "2022 ÖTV indirimi gelecek mi, otomobil fiyatları düşecek mi?" sorularıyla yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. ÖTV indirimi ile ilgili henüz resmi bir bilgi bulunmuyor. Peki, ÖTV indirimi gelecek mi, sıfır otomobil fiyatları 2022 düşecek mi? Sıfır araç alacaklara özel ÖTV'siz otomobil satışı var mı? İşte otomobil fiyatları ve vergi indirimi konusundaki son gelişmeler...

ÖTV indirimi gelecek mi, sıfır otomobil fiyatları 2022 düşecek mi? Sıfır araç alacaklara özel ÖTV’siz otomobil satışı var mı?

Vatandaşlar son dönemde "2022 ÖTV indirimi gelecek mi, otomobil fiyatları düşecek mi?" sorularına yanıt arıyor. Sosyal medyada ilk kez araç sahibi olacak vatandaşlara 5 sene satış yapmama koşulu ile vergisiz otomobil satılacağı iddiaları sonrası gözler konuyla ilgili gelişmelere çevrildi. ÖTV indirimini doğrular nitelikte bir açıklama bulunmuyor. İşte ÖTV indirimine ilişkin ayrıntılar

ÖTV indirimi gelecek mi, sıfır otomobil fiyatları 2022 düşecek mi? Sıfır araç alacaklara özel ÖTV’siz otomobil satışı var mı?

ÖTV İNDİRİMİ SON DURUM

Araç satın alacak ve aracını satacak vatandaşlar ÖTV indirimi konusunda son durumu merak ediyor. İndirim gelmesi halinde değişmesi ve düşmesi beklenen otomobil fiyatları son dönemde sıfır ve 2. El piyasasında artış gösterdi.

İlk otomobilini alanlara 5 yıl satmama koşulu ile ÖTV'siz araç satılacağı yönünde sosyal medyada ortaya atılan kampanya ile ilgili kamu tarafında bir çalışma yapılmazken artan kur ve yurtdışı fiyatları nedeniyle matrah ayarlaması konuşuluyor.

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ÖTV indirimi gelecek mi, sıfır otomobil fiyatları 2022 düşecek mi? Sıfır araç alacaklara özel ÖTV’siz otomobil satışı var mı?

YENİ ÖTV DÜZENLEMESİ HAKKINDA

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Uygulama Genel Tebliği'nde muhtelif konulardaki ihtilaf yaşanan konulara ilişkin hususlara açıklık getirilirken, daha önce ilgili kanuna eklenen Cumhurbaşkanının motorlu araç ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırabilme ve sıfıra indirebilme yetkisi de uygulama tebliğine eklendi.

ÖTV indirimi gelecek mi, sıfır otomobil fiyatları 2022 düşecek mi? Sıfır araç alacaklara özel ÖTV’siz otomobil satışı var mı?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının "Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, muhtelif konularda düzenleme yapan Tebliğ'de özellikle ihtilaf yaşanan konulara ilişkin hususlara açıklık getirildi.

ÖTV indirimi gelecek mi, sıfır otomobil fiyatları 2022 düşecek mi? Sıfır araç alacaklara özel ÖTV’siz otomobil satışı var mı?

Bu kapsamda, muvazaalı olmamak kaydıyla, motorlu araç ticareti ile uğraşan ÖTV mükelleflerince taşıt tesliminden sonra aynı araç için yapılan aksesuar, boya koruma, kuaför, ek garanti ve benzeri teslim ve hizmetlere ilişkin bedellerin ÖTV'ye tabi olmadığı hususu netleştirildi.

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