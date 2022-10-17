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Giriş Tarihi: 17.10.2022 11:23 Güncelleme Tarihi: 17.10.2022 11:27

ÖTV indirimi geliyor mu, otomobil fiyatları düşecek mi? 2022 İlk araba alacaklara özel ÖTV'siz otomobil satışı olacak mı, son durum nedir?

ÖTV indirimi son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Otomobil fiyatları üzerinde etkili olacak ÖTV indirimi ile vatandaşlar daha uygun fiyata araç sahibi olabilecek. Bu kapsamda Özel Tüketim Vergisi indirimi ile ilgili gelişmeler, özellikle araç satın almak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan sosyal medyada ilk kez araç sahibi olacak vatandaşlara 5 sene satış yapmama koşulu ile vergisiz otomobil satılacağı iddia edildi. Peki, ÖTV indirimi gelecek mi, ne zaman gelecek, otomobil fiyatları düşecek mi? 2022 İlk araba alacaklara özel ÖTV'siz otomobil satışı olacak mı, son durum nedir? İşte, 2022 ÖTV indirimi son durum ve ÖTV düzenlemesinin otomobil fiyatlarındaki etkileri…

ÖTV indirimi geliyor mu, otomobil fiyatları düşecek mi? 2022 İlk araba alacaklara özel ÖTV’siz otomobil satışı olacak mı, son durum nedir?

ÖTV indirimi son durum ve gelişmeler bir süredir gündemdeki yerini koruyor. İlk kez otomobil alacak olan vatandaşlara belirli koşullar göz önüne alınarak ÖTV'siz araba satılacağı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu iddianın ardından konuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Söylentiler ile ikinci el ve sıfır araç piyasalarında hareketlilik yaşanırken beklentiler de artmış durumda. Bu noktada daha uygun fiyata araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar, Özel Tüketim Vergisi ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, 2022 ÖTV indirimi olacak mı, ne zaman gelecek, hangi araçlar için geçerli? ÖTV indirimi ile sıfır ve ikinci el otomobil fiyatları düşecek mi? İşte otomobil fiyatları ve 2022 ÖTV indirimi son dakika haberleri…

ÖTV indirimi geliyor mu, otomobil fiyatları düşecek mi? 2022 İlk araba alacaklara özel ÖTV’siz otomobil satışı olacak mı, son durum nedir?

ÖTV İNDİRİMİ SON DURUM!

Araç satın almak ve aracını satmak isteyen vatandaşlar, ÖTV indirimi ile ilgili son durumu merak ediyor. İndirim gelmesi halinde değişmesi ve düşmesi beklenen otomobil fiyatları son dönemde sıfır ve 2. el piyasasında artış gösterdi.

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ÖTV indirimi geliyor mu, otomobil fiyatları düşecek mi? 2022 İlk araba alacaklara özel ÖTV’siz otomobil satışı olacak mı, son durum nedir?

YENİ ÖTV DÜZENLEMESİ HAKKINDA

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Uygulama Genel Tebliği'nde muhtelif konulardaki ihtilaf yaşanan konulara ilişkin hususlara açıklık getirilirken, daha önce ilgili kanuna eklenen Cumhurbaşkanının motorlu araç ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırabilme ve sıfıra indirebilme yetkisi de uygulama tebliğine eklendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının "Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ÖTV indirimi geliyor mu, otomobil fiyatları düşecek mi? 2022 İlk araba alacaklara özel ÖTV’siz otomobil satışı olacak mı, son durum nedir?

Buna göre, muhtelif konularda düzenleme yapan Tebliğ'de özellikle ihtilaf yaşanan konulara ilişkin hususlara açıklık getirildi.

Bu kapsamda, muvazaalı olmamak kaydıyla, motorlu araç ticareti ile uğraşan ÖTV mükelleflerince taşıt tesliminden sonra aynı araç için yapılan aksesuar, boya koruma, kuaför, ek garanti ve benzeri teslim ve hizmetlere ilişkin bedellerin ÖTV'ye tabi olmadığı hususu netleştirildi.

ÖTV indirimi geliyor mu, otomobil fiyatları düşecek mi? 2022 İlk araba alacaklara özel ÖTV’siz otomobil satışı olacak mı, son durum nedir?

ÖTV Kanun'u uyarınca ÖTV kapsamı dışında bırakılmış bulunan itfaiye öncü aracının mahiyeti ve taşıması gerektiği özelliklerin ne olduğu açıklığa kavuşturularak, hem bu alandaki suistimallerin hem de hatalı uygulamaların önüne geçildi. Buna göre, ÖTV kapsamında olmayan itfaiye araçlarının bu kapsamda olabilmesi için araçların bazı donanımlara sahip olması gerektiği konusu netleştirildi.

Örneğin, aracın uzaktan fark edilebilir özellikte olması, tepe lambalarının olması, taşıtlardaki zorunlu yangın tüpü ve ilk yardım malzemeleri dışında, ortalama bir yangına müdahale edilebilir boyutta yangın tüpü ile yangın yaralanmalarında kullanılacak nitelikte tıbbi malzemenin bulunduğu ilk yardım kutusunun sabit bir yerinin olması, araç içinde itfaiye öncü hizmetlerinde kullanılacak nitelikte teknik ekipmanın olması gibi hususlar Tebliğ'e eklendi.

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