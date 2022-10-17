ÖTV indirimi son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Otomobil fiyatları üzerinde etkili olacak ÖTV indirimi ile vatandaşlar daha uygun fiyata araç sahibi olabilecek. Bu kapsamda Özel Tüketim Vergisi indirimi ile ilgili gelişmeler, özellikle araç satın almak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan sosyal medyada ilk kez araç sahibi olacak vatandaşlara 5 sene satış yapmama koşulu ile vergisiz otomobil satılacağı iddia edildi. Peki, ÖTV indirimi gelecek mi, ne zaman gelecek, otomobil fiyatları düşecek mi? 2022 İlk araba alacaklara özel ÖTV'siz otomobil satışı olacak mı, son durum nedir? İşte, 2022 ÖTV indirimi son durum ve ÖTV düzenlemesinin otomobil fiyatlarındaki etkileri…