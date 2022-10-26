ÖTV indirimi son durum 2022: ÖTV indirimi gelecek mi, ne zaman gelecek, araba fiyatları düşecek mi?

ÖTV indirimi var mı, gelecek mi sorusu ilk defa araba alacak vatandaşlar tarafından sıklıkla soruluyor. İlk defa araba alacak kişilere ÖTV indirimi gelecek bilgisi, sosyal medyada sıklıkla dolaşıyor. İddialar sonrası ikinci el ve sıfır piyasada hareketlilik başlarken, ÖTV muafiyeti hakkında kesin bir bilgi hala bekleniyor. Peki, ÖTV indirimi son durum ne? ÖTV indirimi ne zaman gelecek 2022? İşte detaylar…