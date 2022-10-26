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Haberler Yaşam ÖTV indirimi son durum 2022: ÖTV indirimi gelecek mi, ne zaman gelecek, araba fiyatları düşecek mi?
Giriş Tarihi: 26.10.2022 11:49 Güncelleme Tarihi: 26.10.2022 11:49

ÖTV indirimi son durum 2022: ÖTV indirimi gelecek mi, ne zaman gelecek, araba fiyatları düşecek mi?

ÖTV indirimi son durum bilgileri araba ve teknolojik ürün almak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. ÖTV indirimi araba fiyatları üzerinde bir etkisi olması beklenirken, sosyal medyada ilk arabasını alana "ÖTV indirimi var" iddiaları dolaşıyor. Bu bilgiler sıfır ve ikinci el otomobil piyasasında hareketliliğe yol açtı. ÖTV muafiyeti ile araba almak isteyenler, ÖTV indirimi ne zaman gelecek sorusuna yanıt arıyor. Peki, ÖTV indirimi gelecek mi? İşte ÖTV indirimi 2022 son durum hakkında bilgiler…

ÖTV indirimi son durum 2022: ÖTV indirimi gelecek mi, ne zaman gelecek, araba fiyatları düşecek mi?

ÖTV indirimi var mı, gelecek mi sorusu ilk defa araba alacak vatandaşlar tarafından sıklıkla soruluyor. İlk defa araba alacak kişilere ÖTV indirimi gelecek bilgisi, sosyal medyada sıklıkla dolaşıyor. İddialar sonrası ikinci el ve sıfır piyasada hareketlilik başlarken, ÖTV muafiyeti hakkında kesin bir bilgi hala bekleniyor. Peki, ÖTV indirimi son durum ne? ÖTV indirimi ne zaman gelecek 2022? İşte detaylar…

ÖTV indirimi son durum 2022: ÖTV indirimi gelecek mi, ne zaman gelecek, araba fiyatları düşecek mi?

ÖTV İNDİRİMİ SON DURUM

Araç satın alacak ve aracını satacak vatandaşlar ÖTV indirimi konusunda son durumu merak ediyor. İndirim gelmesi halinde değişmesi ve düşmesi beklenen otomobil fiyatları son dönemde sıfır ve 2. El piyasasında artış gösterdi.

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ÖTV indirimi son durum 2022: ÖTV indirimi gelecek mi, ne zaman gelecek, araba fiyatları düşecek mi?

İlk otomobilini alanlara 5 yıl satmama koşulu ile ÖTV'siz araç satılacağı yönünde sosyal medyada ortaya atılan kampanya ile ilgili kamu tarafında bir çalışma yapılmazken artan kur ve yurtdışı fiyatları nedeniyle matrah ayarlaması konuşuluyor.

ÖTV indirimi son durum 2022: ÖTV indirimi gelecek mi, ne zaman gelecek, araba fiyatları düşecek mi?

YENİ ÖTV DÜZENLEMESİ HAKKINDA

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Uygulama Genel Tebliği'nde muhtelif konulardaki ihtilaf yaşanan konulara ilişkin hususlara açıklık getirilirken, daha önce ilgili kanuna eklenen Cumhurbaşkanının motorlu araç ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırabilme ve sıfıra indirebilme yetkisi de uygulama tebliğine eklendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının "Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ÖTV indirimi son durum 2022: ÖTV indirimi gelecek mi, ne zaman gelecek, araba fiyatları düşecek mi?

Buna göre, muhtelif konularda düzenleme yapan Tebliğ'de özellikle ihtilaf yaşanan konulara ilişkin hususlara açıklık getirildi.

Bu kapsamda, muvazaalı olmamak kaydıyla, motorlu araç ticareti ile uğraşan ÖTV mükelleflerince taşıt tesliminden sonra aynı araç için yapılan aksesuar, boya koruma, kuaför, ek garanti ve benzeri teslim ve hizmetlere ilişkin bedellerin ÖTV'ye tabi olmadığı hususu netleştirildi.

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