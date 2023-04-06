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Giriş Tarihi: 06.04.2023 12:38 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 12:38

OY KULLANMAK ZORUNLU MU? YSK bilgileri ile seçimlerde oy kullanmama cezası var mı, ne kadar ceza kesilir?

Türkiye Genel Seçimleri için geri sayım devam ediyor. Milyonlarca vatandaş, 14 Mayıs 2023 Pazar günü sandık başına giderek hem Cumhurbaşkanı hem de Milletvekili seçimleri için oy kullanacak. Tarihi güne sayılı günler kalırken seçimlerde oy kullanmak zorunlu mu sorusu gündemdeki yerini aldı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişilerin çeşitli nedenlerle oy kullanmamasının cezası Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirleniyor. Peki, 2023 Oy kullanmama cezası var mı yok mu? Seçimlerde oy kullanmama cezası ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…

OY KULLANMAK ZORUNLU MU? YSK bilgileri ile seçimlerde oy kullanmama cezası var mı, ne kadar ceza kesilir?

Oy kullanmak zorunlu mu sorusu 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine kısa süre kala yanıt aramaya başladı. Milyonlarca vatandaş, 14 Mayıs 2023 tarihinde seçme hakkını kullanarak 13. Cumhurbaşkanını belirlemek üzere sandıkta oy verecek. Oy kullanmak istemeyen kişiler ise seçimlerde oy kullanmama cezası var mı, yok mu sorusuna yanıt arıyor. Oy kullanmama cezası Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirleniyor. Peki, 2023 Oy kullanmama cezası ne kadar, kaç TL? İşte, konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

OY KULLANMAK ZORUNLU MU? YSK bilgileri ile seçimlerde oy kullanmama cezası var mı, ne kadar ceza kesilir?

SEÇİMLERDE OY KULLANMAK ZORUNLU MU?

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 25. maddesine göre, seçimlerde oy kullanmak yasal bir zorunluluktur.

Oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda YSK tarafından cezai işlem uygulanmaktadır.

Her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanma işlemi yerine getirilmediğinde cezası YSK tarafından belirlenmektedir.

Seçim günü oy kullanmama durumunda seçmene verilecek idari para cezası dışında, seçmene herhangi bir ceza uygulanmaz veya herhangi bir yasal sorumluluk doğmaz.

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OY KULLANMAK ZORUNLU MU? YSK bilgileri ile seçimlerde oy kullanmama cezası var mı, ne kadar ceza kesilir?

2023 OY KULLANMAMA CEZASI NE KADAR, KAÇ TL?

2017 yılında yapılan Referandum seçimlerinde YSK tarafından belirlenen tutara göre oy kullanmayan vatandaşlar 22 TL ceza ödemişti.

Bir önceki 1 Kasım 2015 seçimlerinde de oy kullanmama cezası 22 TL olarak ödenmişti.

OY KULLANMAK ZORUNLU MU? YSK bilgileri ile seçimlerde oy kullanmama cezası var mı, ne kadar ceza kesilir?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmama cezasının ne kadar olacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda Oy Kullanmama Cezası belli olacak. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

OY KULLANMAK ZORUNLU MU? YSK bilgileri ile seçimlerde oy kullanmama cezası var mı, ne kadar ceza kesilir?

SEÇİM GÜNÜ OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre;

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde tüm yurtta 08.00-17.00 saatleri arasında oy verilebilecek.

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