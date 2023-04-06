OY KULLANMAK ZORUNLU MU? YSK bilgileri ile seçimlerde oy kullanmama cezası var mı, ne kadar ceza kesilir?

Türkiye Genel Seçimleri için geri sayım devam ediyor. Milyonlarca vatandaş, 14 Mayıs 2023 Pazar günü sandık başına giderek hem Cumhurbaşkanı hem de Milletvekili seçimleri için oy kullanacak. Tarihi güne sayılı günler kalırken seçimlerde oy kullanmak zorunlu mu sorusu gündemdeki yerini aldı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişilerin çeşitli nedenlerle oy kullanmamasının cezası Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirleniyor. Peki, 2023 Oy kullanmama cezası var mı yok mu? Seçimlerde oy kullanmama cezası ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…