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Haberler Yaşam Özel Eğitim Öğretmenliği atama sayısı 2024 kaç? MEB 20 bin öğretmen ataması Özel Eğitim Öğretmenliği kontenjan sayısı ve puanı
Giriş Tarihi: 07.05.2024 13:36 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 13:36

Özel Eğitim Öğretmenliği atama sayısı 2024 kaç? MEB 20 bin öğretmen ataması Özel Eğitim Öğretmenliği kontenjan sayısı ve puanı

Özel Eğitim Öğretmenliği atama sayısı 2024 yılı için belli oldu. Sabah saatlerinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından açıklanan 20 bin öğretmen ataması branş ve kontenjan dağılımı ile takip ediliyor. O listede dikkat çeken alanlardan biri de Özel Eğitim Öğretmenliği kontenjan sayısı ve atama puanları. Adaylar, KPSS sıralamaları ile kontenjanları kontrol ediyor. Peki; Özel Eğitim Öğretmenliği atama sayısı kaç?

Özel Eğitim Öğretmenliği atama sayısı 2024 kaç? MEB 20 bin öğretmen ataması Özel Eğitim Öğretmenliği kontenjan sayısı ve puanı

Özel Eğitim Öğretmenliği atama sayısı açıklandı. MEB atama takvimi ile takip edilen süreç 20 Mayıs tarihinde başlıyor. Branş ve kontenjan dağılımı en çok merak edilenler arasındaydı. Oldukça önemli bir alanı kapsayan Özel Eğitim Öğretmenliği kontenjan sayısı dikkat çekenler arasında. Peki; 20 bin öğretmen ataması Özel Eğitim Öğretmenliği atama sayısı ve puanları nasıl?

Özel Eğitim Öğretmenliği atama sayısı 2024 kaç? MEB 20 bin öğretmen ataması Özel Eğitim Öğretmenliği kontenjan sayısı ve puanı

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından aktarılana göre 20 bin öğretmen atama süreci 20 Mayıs günü başlıyor.

Branş ve kontenjan dağılımı da belli oldu. İşte, takvim ve atama sayıları:

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Özel Eğitim Öğretmenliği atama sayısı 2024 kaç? MEB 20 bin öğretmen ataması Özel Eğitim Öğretmenliği kontenjan sayısı ve puanı

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024

Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması: 20 Mayıs - 31 Mayıs

Sözlü Sınav Merkezlerinin İlanı: 10 Haziran

Sözlü Sınavların Başlangıcı: 1 Temmuz

Özel Eğitim Öğretmenliği atama sayısı 2024 kaç? MEB 20 bin öğretmen ataması Özel Eğitim Öğretmenliği kontenjan sayısı ve puanı

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ ATAMA SAYISI KAÇ?

Özel Eğitim Öğretmenliği kotenjan sayısı 2 bin 499 olarak açıklandı.

İşte, diğer branşlar:

Özel Eğitim Öğretmenliği atama sayısı 2024 kaç? MEB 20 bin öğretmen ataması Özel Eğitim Öğretmenliği kontenjan sayısı ve puanı

BRANŞ VE KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

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