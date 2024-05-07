Özel Eğitim Öğretmenliği atama sayısı 2024 kaç? MEB 20 bin öğretmen ataması Özel Eğitim Öğretmenliği kontenjan sayısı ve puanı

Özel Eğitim Öğretmenliği atama sayısı açıklandı. MEB atama takvimi ile takip edilen süreç 20 Mayıs tarihinde başlıyor. Branş ve kontenjan dağılımı en çok merak edilenler arasındaydı. Oldukça önemli bir alanı kapsayan Özel Eğitim Öğretmenliği kontenjan sayısı dikkat çekenler arasında. Peki; 20 bin öğretmen ataması Özel Eğitim Öğretmenliği atama sayısı ve puanları nasıl?