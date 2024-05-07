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Özel Eğitim Öğretmenliği atama sayısı 2024 kaç? MEB 20 bin öğretmen ataması Özel Eğitim Öğretmenliği kontenjan sayısı ve puanı
Giriş Tarihi: 07.05.2024 13:36
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
13:36
Özel Eğitim Öğretmenliği atama sayısı 2024 yılı için belli oldu. Sabah saatlerinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından açıklanan 20 bin öğretmen ataması branş ve kontenjan dağılımı ile takip ediliyor. O listede dikkat çeken alanlardan biri de Özel Eğitim Öğretmenliği kontenjan sayısı ve atama puanları. Adaylar, KPSS sıralamaları ile kontenjanları kontrol ediyor. Peki; Özel Eğitim Öğretmenliği atama sayısı kaç?