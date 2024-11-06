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Giriş Tarihi: 06.11.2024 10:34 Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 10:39

Acılı eşin söyledikleri şoke etti: "Özel hastane devletten para alabilmek için eşimi öldürttü!"

Hatay'da meydana gelen olayda Ahmet Ak, 2021 yılında meme kanserine yakalanan ve vefat eden eşinin özel hastane tarafından devletten para alabilmek için ihmale kurban gittiğini ve 'yapıldı' olarak gösterilen tedavilerin hiçbirinin yapılmadığını iddia etti. Mağdur olduğunu iddia eden adamın hukuk mücadelesi 2 yıldır devam ediyor. İşte haberin detayları…

İHA
Acılı eşin söyledikleri şoke etti: Özel hastane devletten para alabilmek için eşimi öldürttü!

Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen olayda Gülseren Ak, 2020 yılında meme kanseri tanısı konulmasıyla birlikte özel bir hastanede tedavi görmeye başladı. Yaklaşık bir yıl boyunca hastalıkla mücadele eden 4 çocuk annesi Ak, 44 yaşında vefat etti. Meme kanserine yenik düşen kadının eşi Ahmet Ak, eşinin doğru tedavi edilmediğini düşünerek durumla ilgili araştırmalar yaptı ve doktorlarla görüştü.

Acılı eşin söyledikleri şoke etti: Özel hastane devletten para alabilmek için eşimi öldürttü!

Ak, hastaneden aldığı evraklarda eşinin sistemde kemoterapi gördüğünü fark etmesi üzerinde eşinin kemoterapi görmediğini iddia ederek durumu yargıya taşıdı.

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Acılı eşin söyledikleri şoke etti: Özel hastane devletten para alabilmek için eşimi öldürttü!

Özel hastanenin para kazanmak için eşine kağıt üstünde kemoterapi tedavisi gördürdüğünü iddia eden Ak'ın başlattığı hukuk mücadelesi 2 yılı aşkın süredir devam ediyor. Yerel mahkemelerden kamu davası açılmasıyla ilgili olumsuz sonuç alan Ak, süreci Yargıtay'a taşımaya hazırlanıyor.

Acılı eşin söyledikleri şoke etti: Özel hastane devletten para alabilmek için eşimi öldürttü!

"EŞİMİ ZORLA TABURCU ETTİ"

Eşine kemoterapi uygulandığına yönelik belgeler olduğunu fakat eşinin böyle bir tedavi görmediğini iddia eden Ahmet Ak, "4 çocuğumun annesi olan eşim, tedaviyi düzgün göremediği için 1 yılda vefat etti. Eşime kemoterapi ve ışın tedavisi uygulanmadı özel hastanede. Evraklarda kemoterapinin sürekli verildiğini ve kemoterapi hastası olduğunu ispat eden belgeler var. Eşime hiçbir zaman kemoterapi verilmedi. Doktorun itirafı var, kemik iğnelerini de boş vurduk ve kemoterapiyi vermedik dedi. Eşim de doktorun bu itirafından 8 gün sonra vefat etti. Özel hastane bunlarla da yetinmedi, eşimi zorla hastaneden taburcu etti. Ağır hasta olmasına rağmen eşimi zorla hastaneden taburcu etti" dedi.

Acılı eşin söyledikleri şoke etti: Özel hastane devletten para alabilmek için eşimi öldürttü!

"GİTMEDİĞİMİZ HALDE GİTMİŞİZ GİBİ GÖZÜKÜYOR"

Başlattığı hukuk mücadelesini 2 yıldır sürdürdüğünü söyleyen Ak, "2 yıldır yargı mücadelesi veriyorum, eşimi öldüren bu hastaneye ve doktorlara hakkımı helal etmiyorum. Devletten çaldıkları o paraları da helal etmiyorum, onları devletimize havale ediyorum. Devletimizin gerekli mercilerinin harekete geçmelerini ve cezalandırılmalarını istiyorum. Özel hastane bilinçli olarak devletten para alabilmek için eşimi öldürttü. Kemoterapi gösterdi, kemoterapi verilmedi. Özel hastanenin kemoterapi takip çizelgesini incelediğimizde de bazı çelişkiler görüyoruz. Hastanede olmadığımız, gitmediğimiz halde gitmiş gibi gözüküyor. Yatmadığımız halde, yatmış olarak gösteriliyor" ifadelerini kullandı. Depremde hasar alan hastanenin ise yıkımı gerçekleşmişti.

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