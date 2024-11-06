Giriş Tarihi: 06.11.2024 10:34
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024
10:39
Acılı eşin söyledikleri şoke etti: "Özel hastane devletten para alabilmek için eşimi öldürttü!"
Hatay'da meydana gelen olayda Ahmet Ak, 2021 yılında meme kanserine yakalanan ve vefat eden eşinin özel hastane tarafından devletten para alabilmek için ihmale kurban gittiğini ve 'yapıldı' olarak gösterilen tedavilerin hiçbirinin yapılmadığını iddia etti. Mağdur olduğunu iddia eden adamın hukuk mücadelesi 2 yıldır devam ediyor. İşte haberin detayları…