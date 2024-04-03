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Özel mesajlarımız Netflix’in elinde: Milyon dolarlık anlaşma ifşa oldu!
Giriş Tarihi: 03.04.2024 12:43
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
12:43
Özel mesajlarımız Netflix’in elinde: Milyon dolarlık anlaşma ifşa oldu!
Facebook ve Instagram'ın sahibi META'nın kirli anlaşması gün yüzüne çıktı! Öyle ki ABD'li milyarder Mark Zuckerberg'in 10 yılı aşkın süredir kullanıcıların özel mesajlarını Netflix ile paylaştığı anlaşıldı. Skandal erişim iznine tepki gösterenler arasında sosyal medya platformu X'in sahibi olan Elon Musk bile vardı!