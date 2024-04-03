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Haberler Yaşam Özel mesajlarımız Netflix’in elinde: Milyon dolarlık anlaşma ifşa oldu!
Giriş Tarihi: 03.04.2024 12:43 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 12:43

Özel mesajlarımız Netflix’in elinde: Milyon dolarlık anlaşma ifşa oldu!

Facebook ve Instagram'ın sahibi META'nın kirli anlaşması gün yüzüne çıktı! Öyle ki ABD'li milyarder Mark Zuckerberg'in 10 yılı aşkın süredir kullanıcıların özel mesajlarını Netflix ile paylaştığı anlaşıldı. Skandal erişim iznine tepki gösterenler arasında sosyal medya platformu X'in sahibi olan Elon Musk bile vardı!

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Özel mesajlarımız Netflix’in elinde: Milyon dolarlık anlaşma ifşa oldu!

ABD'li sosyal medya devi Meta, bir kez daha kanun dışı uygulamaya imza attı. Skandala bu kez yayıncılık devi Netflix de katıldı. ABD'de mahkemeye sunulan iddialara göre Facebook'un Netflix'e kullanıcıların özel mesajlarına erişim hakkı verdiği ortaya çıktı. Maxiillian Klein ve Sarah Grabert adlı iki ABD vatandaşının açtığı davada, Facebook ile Netflix'in "özel bir ilişkinin keyfini sürdüğü" ve kullanıcı verilerine "dile getirilmemiş bir erişim hakkı tanıdığı" iddiası ortaya atıldı.

Özel mesajlarımız Netflix’in elinde: Milyon dolarlık anlaşma ifşa oldu!

NETFLİX'İN KURUCUSU FACEBOOK'A KATILDI!

Mark Zuckerberg ile Netflix'in kurucu ortaklarından Reed Hastings yakın ilişkisi iddiaları artırdı. Facebook'un da yönetim kurulu koltuğunda bulunan Hastings'in Facebook'a katılmasının ardından iki firmanın geliştirdiği Inbox API ile birlikte Facebook kullanıcılarının mesaj kutuları Netflix'e açıldı.

Yapılan iş birliği ile Netflix, mesajlar üzerinden daha kişiselleştirilmiş içerikler sunmaya başladı, karşılığında ise Facebook'a her 14 günde bir kullanıcılarının platformla olan etkileşimlerine dair verileri paylaştı.

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Özel mesajlarımız Netflix’in elinde: Milyon dolarlık anlaşma ifşa oldu!

Fox Business'in haberine göre, mart sonunda ortaya çıkan davanın belgelerinde, Meta'nın Netflix ile yaptığı hukuk dışı uygulamanın 10 yıldır devam ettiği vurgulandı. Meta'nın Netflix ile birkaç yüz milyon dolarlık anlaşma yaptığı ifade edilen dava belgelerinin sosyal medyada yayılmasıyla Facebook kullanıcılarının mesajlarının Netflix'le paylaşılması tepkiye yol açtı.

Özel mesajlarımız Netflix’in elinde: Milyon dolarlık anlaşma ifşa oldu!

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk da sosyal medya platformu X'te konuya ilişkin bir gönderiye yanıt vererek şaşkınlığını ifade etti. Bir sosyal medya kullanıcısı, Facebook'un Messenger üzerinden atılan mesajları Netflix'e satmasına tepki olarak, "Meta, kar için bilgilerinizi göz kırpmadan satıyor." ifadesini kullandı.

Özel mesajlarımız Netflix’in elinde: Milyon dolarlık anlaşma ifşa oldu!

Meta'nın İletişim Direktörü Andy Stone ise X'ten yaptığı açıklamada, özel mesajların Netflix ile paylaşılmadığını belirtti. Stone, Netflix ve Meta arasındaki anlaşmanın, kişilerin izledikleri yapımları doğrudan Netflix uygulaması üzerinden Facebook arkadaşlarıyla paylaşmalarına olanak sağladığını ve bu tür anlaşmaların sektörde yaygın olduğunu ifade etti.

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