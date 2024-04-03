Özel mesajlarımız Netflix’in elinde: Milyon dolarlık anlaşma ifşa oldu!

ABD'li sosyal medya devi Meta, bir kez daha kanun dışı uygulamaya imza attı. Skandala bu kez yayıncılık devi Netflix de katıldı. ABD'de mahkemeye sunulan iddialara göre Facebook'un Netflix'e kullanıcıların özel mesajlarına erişim hakkı verdiği ortaya çıktı. Maxiillian Klein ve Sarah Grabert adlı iki ABD vatandaşının açtığı davada, Facebook ile Netflix'in "özel bir ilişkinin keyfini sürdüğü" ve kullanıcı verilerine "dile getirilmemiş bir erişim hakkı tanıdığı" iddiası ortaya atıldı.