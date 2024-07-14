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Haberler Yaşam Özge Ceren Deniz İzmir’deki elektrik faciasında can vermişti: Son videosu yürek yaktı!
Giriş Tarihi: 14.07.2024 10:39 Güncelleme Tarihi: 14.07.2024 11:04

Özge Ceren Deniz İzmir’deki elektrik faciasında can vermişti: Son videosu yürek yaktı!

İzmir Konak'ta yağmurda yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz ile arkadaşı İnanç Öktemay elektrik akımına kapıldı. İki arkadaş olay yerinde hayatını kaybederken faciayla ilgili ortaya çıkan her detay, yaşanan ihmali kanıtladı. Öte yandan Tıp Fakültesi 5. Sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Özge Ceren Deniz'in son anları ortaya çıktı.

Ceyhan TORLAK
Özge Ceren Deniz İzmir’deki elektrik faciasında can vermişti: Son videosu yürek yaktı!

İzmir Konak'ta yaşanan facia, Türkiye'nin gündeminin ilk sırasında yer aldı.

Özge Ceren Deniz İzmir’deki elektrik faciasında can vermişti: Son videosu yürek yaktı!

12 Temmuz Cuma akşamı etkili olan sağanakta yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz ile arkadaşı 44 yaşındaki İnanç Öktemay elektrik akımına kapıldı. İki arkadaş olay yerine hayatını kaybederken korkunç olayla ilgili kahreden ihmaller zinciri ortaya çıktı.

İki arkadaşın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği anların yeni görüntüsü ortaya çıktı | Video

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Özge Ceren Deniz İzmir’deki elektrik faciasında can vermişti: Son videosu yürek yaktı!

ÖZGE BUGÜN MEMLEKETİ OSMANİYE'DE TOPRAĞA VERİLECEK

İnanç Öktemay için dün ikindi vakti Buca Yeniyol Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döken anne Nevin Öktemay'ın güçlükle ayakta durabildi. Namazın ardından Öktemay'ın cenazesi Buca Kaynaklar Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi. Özge Ceren Deniz için bugün memleketi Osmaniy'de cenaze töreni düzenlenecek.

Özge Ceren Deniz İzmir’deki elektrik faciasında can vermişti: Son videosu yürek yaktı!

SON VİDEOSU ORTAYA ÇIKTI

Özge Ceren Deniz'in son videosu ortaya çıktı. Genç kız videoda elleriyle yüzünü kapatırken görülüyor.

İzmir'de elektrik akımına kapılıp hayatını kaybeden genç kızın son görüntüleri | Video

Özge Ceren Deniz İzmir’deki elektrik faciasında can vermişti: Son videosu yürek yaktı!

Daha sonra ellerini yüzünden çeken ve kameraya sessiz bir şeyler söyleyen Özge Ceren'in hafif tebessüm ettiği görülüyor.

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