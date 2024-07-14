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Özge Ceren Deniz İzmir’deki elektrik faciasında can vermişti: Son videosu yürek yaktı!
Giriş Tarihi: 14.07.2024 10:39
Güncelleme Tarihi: 14.07.2024
11:04
Özge Ceren Deniz İzmir’deki elektrik faciasında can vermişti: Son videosu yürek yaktı!
İzmir Konak'ta yağmurda yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz ile arkadaşı İnanç Öktemay elektrik akımına kapıldı. İki arkadaş olay yerinde hayatını kaybederken faciayla ilgili ortaya çıkan her detay, yaşanan ihmali kanıtladı. Öte yandan Tıp Fakültesi 5. Sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Özge Ceren Deniz'in son anları ortaya çıktı.