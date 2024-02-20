Özgecan terastan düşüp ölmüştü: Babadan mermili tehdit iddiası!

Duruşmada, Özgecan Usta'nın olay günü telefonla konuştuğu yengesi E.U. da tanık olarak dinlendi. E.U., Özgecan'ın psikolojisinin yerinde olduğunu ve günlük sohbet ettiklerini anlattı. Özgecan Usta'nın tanık olarak dinlenen çocukluk arkadaşı E.A. ise "Zonguldak'a gitmeden birkaç gün önce beraber kalırken, ağlayarak 'yalandan da olsa benimle evleneceğini söylemesine razıyım ama asla böyle demiyor' demişti.