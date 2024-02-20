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Özgecan terastan düşüp ölmüştü: Babadan mermili tehdit iddiası!
Giriş Tarihi: 20.02.2024 15:58
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
15:58
Özgecan terastan düşüp ölmüştü: Babadan mermili tehdit iddiası!
Korkunç olay 3 yıl önce Zonguldak'ta yaşanmıştı. 28 yaşındaki Ayşe Özgecan Usta'nın terastan düşerek ölümüyle ilgili sevgilisi Bartu Can Akkışla'nın (36), 'taksirle ölüme neden olma ve kişiyi hürriyetten yoksun bırakma' suçlarından tutuksuz yargılandığı davada çarpıcı gelişmeler yaşandı. Acılı baba Kenan Usta, evde 1 tane mermi bulunduğunu ve sanığın kızını bu mermi ile tehdit ettiğini anlattı. İşte haberin detayları