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Haberler Yaşam Özgecan terastan düşüp ölmüştü: Babadan mermili tehdit iddiası!
Giriş Tarihi: 20.02.2024 15:58 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 15:58

Özgecan terastan düşüp ölmüştü: Babadan mermili tehdit iddiası!

Korkunç olay 3 yıl önce Zonguldak'ta yaşanmıştı. 28 yaşındaki Ayşe Özgecan Usta'nın terastan düşerek ölümüyle ilgili sevgilisi Bartu Can Akkışla'nın (36), 'taksirle ölüme neden olma ve kişiyi hürriyetten yoksun bırakma' suçlarından tutuksuz yargılandığı davada çarpıcı gelişmeler yaşandı. Acılı baba Kenan Usta, evde 1 tane mermi bulunduğunu ve sanığın kızını bu mermi ile tehdit ettiğini anlattı. İşte haberin detayları

DHA
Özgecan terastan düşüp ölmüştü: Babadan mermili tehdit iddiası!

Olay, 5 Şubat 2021'de, İncivez Mahallesi Binbaşı Tahsin Sokak'ta gerçekleşti. Ayşe Özgecan Usta, Ankara'dan Zonguldak'ta yaşayan sevgilisi Bartu Can Akkışla'nın yanına gitti İddiaya göre, Usta'nın kısa süre içinde evlenme isteğine Akkışla olumsuz cevap verince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Usta, Akkışla'ya 'Kendimi atacağım' diyerek terasa yöneldi. Akkışla, Usta'nın yanına gidip tutmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. 8'inci kattaki dairenin terasından düşen Usta, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Özgecan terastan düşüp ölmüştü: Babadan mermili tehdit iddiası!

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI...
Gözaltına alındıktan sonra ev hapsiyle serbest bırakılan Bartu Can Akkışla hakkında intiharı öngörebileceği ancak engellemediği gerekçesiyle 'Taksirle ölüme neden olma' ve evin kapısını kilitleyip Ayşe Özgecan Usta'nın dışarıya çıkmasına engel olduğu gerekçesiyle de 'kişiyi hürriyetten yoksun bırakma' suçlamasıyla toplam 11 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Akkışla'nın ev hapsi, daha sonra ayda 1 kez karakola gidip imza atmasını kapsayan adli kontrol şartına çevrildi.

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Özgecan terastan düşüp ölmüştü: Babadan mermili tehdit iddiası!

Bartu Can Akkışla'nın Zonguldak 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanık katılmazken, Usta ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme heyetinin evde bulunan 'tek mermiyi' gözden kaçırdığını öne süren baba Kenan Usta, "Evde tek mermi bulunmuştu. Bu halk arasında tehdit anlamı içermektedir" dedi. Mahkeme başkanının tehdit ile ilgili başka bir delili olup olmadığı sorusuna baba Usta, "Sanık kapıları kapatmıştır. Kızım yarım saat banyoda ağlamış.

Özgecan terastan düşüp ölmüştü: Babadan mermili tehdit iddiası!

Yani burada bir tehdit olduğunu düşünüyorum. Bu merminin kızımın evde alıkonulduğu sırada, sanığın kızımı korkutmak için masa üstüne koyduğu kanaatindeyim. Delillerin incelenmesini talep ederim" diye cevap verdi. Sanık avukatı ise dosya içeriğinde Kenan Usta'nın iddialarını destekleyen delil olmadığını öne sürdü.

Özgecan terastan düşüp ölmüştü: Babadan mermili tehdit iddiası!

Duruşmada, Özgecan Usta'nın olay günü telefonla konuştuğu yengesi E.U. da tanık olarak dinlendi. E.U., Özgecan'ın psikolojisinin yerinde olduğunu ve günlük sohbet ettiklerini anlattı. Özgecan Usta'nın tanık olarak dinlenen çocukluk arkadaşı E.A. ise "Zonguldak'a gitmeden birkaç gün önce beraber kalırken, ağlayarak 'yalandan da olsa benimle evleneceğini söylemesine razıyım ama asla böyle demiyor' demişti.

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