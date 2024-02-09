Paralar nerede? Ocakcı Holding patronu Sedat Ocakcı isim verdi!

EN AZ YÜZDE 17 KAR VAADİ

Sedat Ocakcı'nın ilk olarak parayı borsada değerlendirdiğini söyleyerek para toplamaya başladığı, ardından kripto paraya girdiği, sonrasında yazılım firması kurduğu öğrenildi. Kripto için para topladığı sırada vatandaşları 'Bir yazılım sistemi geliştirdim. Bu sayede borsa ve kripto para işinde piyasanın iniş veya çıkış dönemleri yaşansa bile hiç kaybetmiyorum' diyerek ikna ettiği belirtildi. Sedat Ocakcı'nın en az yüzde 17 kar vadettiği de kaydedildi. Sedat Ocakcı'nın yakın bir dönemde bütün varlığı kripto borsasına aktardığı, soğuk cüzdana yüklediği, bu varlığı şoförü ile İstanbul'daki kuzeni Salih Han'a gönderdiği öğrenildi. Salih Han'ın bu soğuk cüzdan ile Dubai'ye kaçması üzerine Ocakcı'nın 31 Ocak tarihine kadar yatırımcıya ödeme yapmaması üzerine mağdurların emniyete müdürlüğüne şikayetçi oldukları kaydedildi.



