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Haberler Yaşam Paralar nerede? Ocakcı Holding patronu Sedat Ocakcı isim verdi!
Giriş Tarihi: 09.02.2024 15:59 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 17:00

Paralar nerede? Ocakcı Holding patronu Sedat Ocakcı isim verdi!

İzmir'de 'yüksek kar' vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçundan gözaltına alınan holding sahibi Sedat Ocakcı ile eşi Seçilay Ocakcı'nın da aralarında bulunduğu 32 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Sedat Ocakcı polisteki ifadesinde, yaptığı işin yasal olduğunu söyledi. "Hiçbir zaman kaybetmem, hep kazanırım" diyen Ocakcı, "Paralar nerede?" diye soran gazetecilere ise şu ismi verdi.

DHA
Paralar nerede? Ocakcı Holding patronu Sedat Ocakcı isim verdi!

Dünyanın ilk şehir tokeni olan İzmir Token'i halka arz eden Barış Turgut'la yaptığı protokol sonucu, 15 milyonluk yatırım yaparak gündeme gelen Ocakcı Holding'de, holdingin sahibi Sedat Ocakcı'nın yeğeni siber güvenlik uzmanı Salih Han, 1 Ocak'ta kuruma ait 2,5 milyar liralık soğuk cüzdanla Dubai'ye kaçtı. Yüksek kar vaadiyle paralarını verenler, dolandırıldıkları iddiasıyla polise şikayetçi olmaya başladı. Şüphelilerin, satışını yaptıkları token ile kripto piyasalarında para kazandıracaklarını vaat ettiği, ayrıca dron fabrikası kurarak da yine kar sözü verdikleri öğrenildi. Şüphelilerin 3 bin 100 kişiden yaklaşık 5 milyar 123 milyon TL para topladıkları öne sürüldü.

Paralar nerede? Ocakcı Holding patronu Sedat Ocakcı isim verdi!

EN AZ YÜZDE 17 KAR VAADİ
Sedat Ocakcı'nın ilk olarak parayı borsada değerlendirdiğini söyleyerek para toplamaya başladığı, ardından kripto paraya girdiği, sonrasında yazılım firması kurduğu öğrenildi. Kripto için para topladığı sırada vatandaşları 'Bir yazılım sistemi geliştirdim. Bu sayede borsa ve kripto para işinde piyasanın iniş veya çıkış dönemleri yaşansa bile hiç kaybetmiyorum' diyerek ikna ettiği belirtildi. Sedat Ocakcı'nın en az yüzde 17 kar vadettiği de kaydedildi. Sedat Ocakcı'nın yakın bir dönemde bütün varlığı kripto borsasına aktardığı, soğuk cüzdana yüklediği, bu varlığı şoförü ile İstanbul'daki kuzeni Salih Han'a gönderdiği öğrenildi. Salih Han'ın bu soğuk cüzdan ile Dubai'ye kaçması üzerine Ocakcı'nın 31 Ocak tarihine kadar yatırımcıya ödeme yapmaması üzerine mağdurların emniyete müdürlüğüne şikayetçi oldukları kaydedildi.

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Paralar nerede? Ocakcı Holding patronu Sedat Ocakcı isim verdi!

30 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI ÇIKTI
Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, dolandırıcılık iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Savcılığın talimatıyla 7 Şubat sabahı harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılık' suçlarından haklarında gözaltı kararı çıkartılan aralarında Ocakcı Holding sahibi Sedat Ocakcı, eşi Seçilay Ocakcı'nın da bulunduğu 30 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Ocakcı Holding ve bağlı 10 işletmelerinde arama yapıldı. Ocakcı Holding bünyesinde 10 şirketin bulunduğu bildirildi.

Paralar nerede? Ocakcı Holding patronu Sedat Ocakcı isim verdi!

YURT DIŞINA KAÇMAYA KALKIŞTILAR: ADANA'DA YAKALANDILAR!
Ocakcı çifti, İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin desteği ile Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Adana'da saklandıkları kiralık evde yakalandı. Ocakcı çiftinin operasyon öncesi Türkiye'yi terk etmeye çalıştıkları ortaya çıktı.

Paralar nerede? Ocakcı Holding patronu Sedat Ocakcı isim verdi!

1 Ocak 2023'te Ocakcı Holding'i kurduğu belirtilen Sedat Ocakcı hakkında ilk olarak 1 Şubat 2024'te İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulunulduğu bildirildi. Şikayetin ardından emniyetin talebi üzerine mahkemece Ocakcı hakkında yurt dışı çıkış yasağı getirildiği kaydedildi.

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