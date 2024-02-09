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Paralar nerede? Ocakcı Holding patronu Sedat Ocakcı isim verdi!
Giriş Tarihi: 09.02.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
17:00
İzmir'de 'yüksek kar' vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçundan gözaltına alınan holding sahibi Sedat Ocakcı ile eşi Seçilay Ocakcı'nın da aralarında bulunduğu 32 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Sedat Ocakcı polisteki ifadesinde, yaptığı işin yasal olduğunu söyledi. "Hiçbir zaman kaybetmem, hep kazanırım" diyen Ocakcı, "Paralar nerede?" diye soran gazetecilere ise şu ismi verdi.