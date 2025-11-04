Pasarofça Antlaşması Maddeleri - Pasarofça Antlaşması Önemi Nedir, Kimler Arasında Yapıldı?

Osmanlı Devleti'nin tarihindeki önemli dönüm noktalarından biri de Pasarofça Antlaşması'dır. Bu antlaşma, Osmanlı Devleti'nin Avrupa karşısında izlediği siyasette bir dönüm noktası olmuş ve devletin barış dönemine geçişini simgelemiştir. 18. yüzyılda imzalanan bu antlaşma, Osmanlı Devleti'nin savaşlardan yorgun düşen yapısını toparlamak ve Avrupa ile ilişkilerinde yeni bir denge kurmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Peki, Pasarofça Antlaşması nedir, ne zaman imzalanmıştır, kimler arasında yapılmıştır ve önemi nedir?