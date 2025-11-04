Haberler
Pasarofça Antlaşması Maddeleri - Pasarofça Antlaşması Önemi Nedir, Kimler Arasında Yapıldı?
Giriş Tarihi: 04.11.2025 11:22
Pasarofça Antlaşması, Osmanlı Devleti ile Avusturya ve Venedik arasında imzalanmış önemli bir barış antlaşmasıdır. Bu antlaşma, Osmanlı Devleti'nin Avrupa karşısında savunma durumuna geçtiği dönemi simgeler. Uzun süren savaşların ardından imzalanan Pasarofça Antlaşması, Osmanlı tarihinde Lale Devri'nin başlangıcına da zemin hazırlamıştır. Peki, Pasarofça Antlaşması ne zaman ve nerede imzalandı, tarafları kimlerdi, önemi ve maddeleri nelerdi?