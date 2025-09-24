Haberler
Yaşam
Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? 2025 Pastırma yazı için geri sayım başladı!
Giriş Tarihi: 24.09.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 09:30
Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? 2025 Pastırma yazı için geri sayım başladı!
Pastırma sıcakları, bilinen bir diğer ismiyle pastırma yazı yılda birkaç kez yaşanır, bazen ise hiç görülmeyebilir. Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Pastırma yazı deyimi, pastırmanın bu dönemde hazırlanması sebebi ile verilmiştir. Peki, Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak, kaç gün sürer? İşte, detaylar...