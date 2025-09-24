Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? 2025 Pastırma yazı için geri sayım başladı!

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN?

Pastırma sıcakları, genellikle ekim sonu ile kasım ayı ortaları arasında etkili oluyor ve ortalama 5 ila 10 gün sürebiliyor. Bu süreçte gündüzleri güneşli ve sıcak, geceleri ise serin bir hava yaşanıyor. Uzmanlara göre, bu yıl da pastırma sıcaklarının ekim ayının son günlerinde başlayarak kasım ayının ilk haftasında etkisini göstermesi bekleniyor.