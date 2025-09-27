Haberler
Yaşam
Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? 2025 pastırma yazı başlangıç ve bitiş tarihi
Giriş Tarihi: 27.09.2025 11:51
Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? 2025 pastırma yazı başlangıç ve bitiş tarihi
Sonbaharın gelişiyle birlikte soğuk havalar hızla etkisini gösterdi. Yazdan kalma havaların etkisini gösterdiği pastırma sıcakları ise araştırmalar arasında yerini aldı. Bu noktada pastırma sıcakları ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek sorusu pek çok kişinin gündem konusu halini aldı. İşte 2025 pastırma yazı başlangıç ve bitiş tarihi.