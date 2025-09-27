Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? 2025 pastırma yazı başlangıç ve bitiş tarihi

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 27.09.2025 11:51

Sonbaharın gelişiyle birlikte soğuk havalar hızla etkisini gösterdi. Yazdan kalma havaların etkisini gösterdiği pastırma sıcakları ise araştırmalar arasında yerini aldı. Bu noktada pastırma sıcakları ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek sorusu pek çok kişinin gündem konusu halini aldı. İşte 2025 pastırma yazı başlangıç ve bitiş tarihi.

Genelde sonbahardan kışa geçişte kısa süreli bir sıcaklık artışının yaşandığı dönem halk arasında "pastırma yazı" olarak adlandırılır. Bu tarihlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkar. Peki, bu yıl pastırma sıcakları ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İşte 2025 pastırma yazı başlangıç ve bitiş tarihi;

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN?

Pastırma yazı, sonbaharda genellikle ekim ayının sonlarından kasımın ikinci haftasına kadar görülen bir dönemdir. Ancak bu tarihler, hava koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Bu süreçte, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarla birlikte gündüzler güneşli, geceler ise açık ve ayazlı geçer. Süreç, birkaç gün ile bir hafta arasında sürebilir.

Bu yıl da pastırma sıcaklarının ekim ayının sonuna doğru yaşanması bekleniyor.

PASTIRMA YAZI ADI NEREDEN GELİYOR?

Pastırma yazı deyimi, pastırmanın bu dönemde hazırlanması sebebiyle verilmiştir. Gece ve gündüz sıcaklık farklarının yılın geneline oranla en yüksek olması, etin gözeneklerinin gündüzleri sıcak nedeniyle açılması ve geceleri soğuk nedeniyle kapanmasına neden olur ve sıvanan çemen etin içine çok iyi işler.

Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.