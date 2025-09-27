Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? 2025 pastırma yazı başlangıç ve bitiş tarihi

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN?

Pastırma yazı, sonbaharda genellikle ekim ayının sonlarından kasımın ikinci haftasına kadar görülen bir dönemdir. Ancak bu tarihler, hava koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Bu süreçte, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarla birlikte gündüzler güneşli, geceler ise açık ve ayazlı geçer. Süreç, birkaç gün ile bir hafta arasında sürebilir.

Bu yıl da pastırma sıcaklarının ekim ayının sonuna doğru yaşanması bekleniyor.