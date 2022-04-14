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Haberler Yaşam Patrick Lyoya kimdir, neden öldürüldü? ABD’de yeni George Floyd vakası!
Giriş Tarihi: 14.04.2022 10:28 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 10:29

Patrick Lyoya kimdir, neden öldürüldü? ABD’de yeni George Floyd vakası!

ABD'de George Floyd olayından sonra şimdi de polis tarafından öldürülen ve görüntüleri kameraya alınan Patrick Lyoya'yı konuşuyor. George Floyd, geçtiğimiz sene bir polisin boynunun üstüne dizini uzun süre tutması sonucu hayatını kaybetmiş, yaşanan olay görüntüye alındıktan sonra sosyal medyada büyük ses getirmişti. Bütün dünyanın tepki gösterdiği olaydan sonra ABD'de insanlar sokağa çıkmış, son on yılın en büyük gösterileri yaşanmıştı. Peki, öldürülen Patrick Lyoya kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldürüldü? İşte detaylar…

Patrick Lyoya kimdir, neden öldürüldü? ABD’de yeni George Floyd vakası!

ABD'nin Michigan eyaletinin Grand Rapids şehrinde yaşanan olaylar tüm dünyada büyük ses getirmeye başladı. 4 Nisan 2022 tarihinde bir polis, siyah bir vatandaşın üstüne çıkıp kafasına sıkarak öldürmesi videoya alınıp sosyal medyada paylaşıldı. Video paylaşıldığından beri büyük ses getirdi. Öldürülen Patrick Lyoya'nın kim olduğu ve neden öldürüldü de sosyal medyada merak konusu olmuş durumda. Peki, Patrick Lyoya kimdir, neden öldürüldü?

Patrick Lyoya kimdir, neden öldürüldü? ABD’de yeni George Floyd vakası!

PATRICK LYOYA KİMDİR?

Polis tarafından yere yatırılıp kafasının arkasından vurulan Patrick Lyoya, öldürüldüğünde 26 yaşındaydı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden mülteci olarak ABD'ye yerleşen Lyoya, 5 çocuklu bir ailenin en büyük çocuğuydu. Evli olan Patrick Lyoya'nın iki çocuğu bulunuyordu. Videoda yer alan polisin kimliği henüz belirlenmedi.

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Patrick Lyoya kimdir, neden öldürüldü? ABD’de yeni George Floyd vakası!

PATRICK LYOYA NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Yapılan açıklamaya göre olay 4 Nisan 2022 sabah 8 saatlerinde yaşandı. Hatalı araç plakası yüzünden Patrick Lyoya'nın durdurulduğu, daha sonra Patrick Lyoya'nın koşarak polisten kaçtığı bildirildi. Fiziksel mücadeleden sonra polis tarafından yüzüstü yere yatırılan Lyoya, başından vuruldu.

Patrick Lyoya kimdir, neden öldürüldü? ABD’de yeni George Floyd vakası!

Lyoya'nın ailesi ise hatalı araç plakası yüzünden Lyoya'nın durdurulmadığını, aracının bozulduğu için durduğunu söyledi. Aile, Lyoya'nın rabasından çıkıp problemin ne olduğunu bakmaya çalışırken, polisle tartıştıktan sonra öldürüldüğünü söylüyor.

Patrick Lyoya kimdir, neden öldürüldü? ABD’de yeni George Floyd vakası!
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