Patrick Lyoya kimdir, neden öldürüldü? ABD’de yeni George Floyd vakası!

ABD'nin Michigan eyaletinin Grand Rapids şehrinde yaşanan olaylar tüm dünyada büyük ses getirmeye başladı. 4 Nisan 2022 tarihinde bir polis, siyah bir vatandaşın üstüne çıkıp kafasına sıkarak öldürmesi videoya alınıp sosyal medyada paylaşıldı. Video paylaşıldığından beri büyük ses getirdi. Öldürülen Patrick Lyoya'nın kim olduğu ve neden öldürüldü de sosyal medyada merak konusu olmuş durumda. Peki, Patrick Lyoya kimdir, neden öldürüldü?