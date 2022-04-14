Patrick Lyoya kimdir, neden öldürüldü? ABD’de yeni George Floyd vakası!

ABD'de George Floyd olayından sonra şimdi de polis tarafından öldürülen ve görüntüleri kameraya alınan Patrick Lyoya'yı konuşuyor. George Floyd, geçtiğimiz sene bir polisin boynunun üstüne dizini uzun süre tutması sonucu hayatını kaybetmiş, yaşanan olay görüntüye alındıktan sonra sosyal medyada büyük ses getirmişti. Bütün dünyanın tepki gösterdiği olaydan sonra ABD'de insanlar sokağa çıkmış, son on yılın en büyük gösterileri yaşanmıştı. Peki, öldürülen Patrick Lyoya kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldürüldü? İşte detaylar…