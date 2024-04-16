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Patron işi bırakan DJ’yi tetikçisine kurşunlattı: Babalar sözünü tutar!
Giriş Tarihi: 16.04.2024 10:27
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
11:02
Patron işi bırakan DJ’yi tetikçisine kurşunlattı: Babalar sözünü tutar!
Korkunç olay İstanbul Beyoğlu'nda meydana geldi. Çalıştığı mekandan ayrılan bir DJ, başka mekanda işe başladığı için eski patronları tarafından mesajla tehdit edildi. DJ, peşini bırakmayan eski patronlarının tuttuğu tetikçi tarafından sabaha karşı Esenyurt'taki evine gireceği esnada silahlı saldırıya uğradı. Saldırı anı kameralara yansırken yara almadan kurtulan DJ, "Görkem ve Veysi'nin selamı var" diyerek ateş eden saldırgan ile eski patronlarından şikayetçi oldu...