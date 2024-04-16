Patron işi bırakan DJ’yi tetikçisine kurşunlattı: Babalar sözünü tutar!

"GEREĞİNİ YAPARIZ" MESAJI

Ancak iddiaya göre mekanın patronları Mehmet Mesut D. ve Veysi T., Ülker'in işten ayrılmasına ve başka bir mekana geçmesine sinirlendi. Bunun üzerine Veysi T., Ülker'in de bulunduğu mesajlaşma uygulamasındaki gruba "Sen düşündüğüm yere gitmeyi düşünüyorsan eğer, biz de gerekeni yaparız" içerikli bir mesaj attı. Mesaja cevap vermeyen Ülker ardından gruptan ayrıldı.