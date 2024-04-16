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Giriş Tarihi: 16.04.2024 10:27 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 11:02

Patron işi bırakan DJ’yi tetikçisine kurşunlattı: Babalar sözünü tutar!

Korkunç olay İstanbul Beyoğlu'nda meydana geldi. Çalıştığı mekandan ayrılan bir DJ, başka mekanda işe başladığı için eski patronları tarafından mesajla tehdit edildi. DJ, peşini bırakmayan eski patronlarının tuttuğu tetikçi tarafından sabaha karşı Esenyurt'taki evine gireceği esnada silahlı saldırıya uğradı. Saldırı anı kameralara yansırken yara almadan kurtulan DJ, "Görkem ve Veysi'nin selamı var" diyerek ateş eden saldırgan ile eski patronlarından şikayetçi oldu...

Yunus Emre KAVAK
Patron işi bırakan DJ’yi tetikçisine kurşunlattı: Babalar sözünü tutar!

Dehşet dolu olay, geçtiğimiz hafta Esenyurt İncirtepe'de yaşandı. İddialara göre Beyoğlu Gümüşsuyu semti Ömer Avni Mahallesi'ndeki bir mekanda Disk Jockey'lik (DJ) yapan Muharrem Ülker (36), bir süre önce işten ayrıldı. Bu süre zarfında başka bir mekanla anlaşan Ülker, yeni işyerinde çalışmak için harekete geçti.

Patron işi bırakan DJ’yi tetikçisine kurşunlattı: Babalar sözünü tutar!

"GEREĞİNİ YAPARIZ" MESAJI
Ancak iddiaya göre mekanın patronları Mehmet Mesut D. ve Veysi T., Ülker'in işten ayrılmasına ve başka bir mekana geçmesine sinirlendi. Bunun üzerine Veysi T., Ülker'in de bulunduğu mesajlaşma uygulamasındaki gruba "Sen düşündüğüm yere gitmeyi düşünüyorsan eğer, biz de gerekeni yaparız" içerikli bir mesaj attı. Mesaja cevap vermeyen Ülker ardından gruptan ayrıldı.

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Patron işi bırakan DJ’yi tetikçisine kurşunlattı: Babalar sözünü tutar!

"GÖRKEM VE VEYSİ'NİN SELAMI VAR"
Bu süre içerisinde DJ Muharrem Ülker, Bağcılar Mahmutbey'deki yeni işyerinde çalışmaya başladı. Eski patronlarından tehdit mesajları almaya devam eden Ülker, geçtiğimiz hafta Perşembe günü sabaha karşı çalıştığı yeni mekanından araca binerek ayrıldı.

Patron işi bırakan DJ’yi tetikçisine kurşunlattı: Babalar sözünü tutar!

Ülker, Esenyurt'taki evine gitmek için binanın kapı şifresini gireceği esnada arkasından yaklaşan saldırgan, "Görkem ve Veysi'nin selamı var" dedikten sonra kendisine 3 el ateş etti. Saldırı sonucu Ülker yara almadan kurtulurken, kurşunlar kapıya isabet etti. Saldırganın sokağa gelip saklandığı ve saldırıda bulunduğu anlar ise kameralara yansıdı.

Patron işi bırakan DJ’yi tetikçisine kurşunlattı: Babalar sözünü tutar!

ESKİ PATRONDAN "BABALAR SÖZÜNÜ TUTAR" PAYLAŞIMI
Olayın ardından Muharrem Ülker'in ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler inceleme yaptıktan sonra emniyete giderek şikayetçi oldu.

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