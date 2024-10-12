Giriş Tarihi: 12.10.2024 06:27
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024
06:30
Pelin’i boğarak öldürüp, kaza süsü vermek için arabayla üstünden geçmiş
Manisa'da cinayete kurban giden Pelin Karaca (21) ile ilgili SABAH, yeni çarpıcı ayrıntılara ulaştı. Pelin Karaca'nın katil Ali Uysal tarafından önce boğulduğu, daha sonra olaya kaza süsü vermek için araba ile üzerinden geçildiği anlaşıldı. Talihsiz genç kızın Ali Uysal tarafından evlerinin yakın olan kırsal Türkmen Mahallesi'nde öldürüldükten sonra burada toprağa gömüldüğü, ancak katilin yakalanabileceğini düşünerek cesedi yaklaşık 70 km uzaklıktaki Uşak'ın Eşme ilçesine arabayla taşıdığı, ikinci kez buraya gömdüğü ortaya çıktı. Ayrıca katil Ali Uysal'ın Pelin Karaca'nın annesi Nihal Karaca'ya ait 700 metrekare araziyi vekaletname ile 280 bin liraya satıp, parayı vermediği belirlendi.