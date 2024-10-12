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Giriş Tarihi: 12.10.2024 06:27 Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 06:30

Pelin’i boğarak öldürüp, kaza süsü vermek için arabayla üstünden geçmiş

Manisa'da cinayete kurban giden Pelin Karaca (21) ile ilgili SABAH, yeni çarpıcı ayrıntılara ulaştı. Pelin Karaca'nın katil Ali Uysal tarafından önce boğulduğu, daha sonra olaya kaza süsü vermek için araba ile üzerinden geçildiği anlaşıldı. Talihsiz genç kızın Ali Uysal tarafından evlerinin yakın olan kırsal Türkmen Mahallesi'nde öldürüldükten sonra burada toprağa gömüldüğü, ancak katilin yakalanabileceğini düşünerek cesedi yaklaşık 70 km uzaklıktaki Uşak'ın Eşme ilçesine arabayla taşıdığı, ikinci kez buraya gömdüğü ortaya çıktı. Ayrıca katil Ali Uysal'ın Pelin Karaca'nın annesi Nihal Karaca'ya ait 700 metrekare araziyi vekaletname ile 280 bin liraya satıp, parayı vermediği belirlendi.

Ceyhan TORLAK
Pelin’i boğarak öldürüp, kaza süsü vermek için arabayla üstünden geçmiş

SABAH'a konuşan acılı abla Ebru Karaca, "Kardeşim cenazesi de dahil 3 kez toprağa gömüldü. Kardeşimi önce boğmuş sonra arabayla ezmiş. Olay evimize yakın Türkmen Köyü'nde yaşanmış. Oraya gömmeye çalışmış, Yakalanacağını düşünerek cesedi Eşme Gölet kenarına götürüp buraya gömmüş. Annemin arazisini de satıp parasını vermedi. Ortada 280 bin lira kayıp para var. En ağır cezaya çarptırılsın. Cezaevinden hiç çıkmasın" dedi.

Pelin’i boğarak öldürüp, kaza süsü vermek için arabayla üstünden geçmiş

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 17 Eylül'de çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan ve eski komşusu Ali Uysal (37) tarafından öldürülüp cesedi 70 km uzaklıktaki Uşak'ın Eşme ilçesinde ormana gömüldüğü ortaya çıkan Pelin Karaca (21) cinayetiyle ilgili SABAH yeni detaylara ulaştı. Pelin Karaca'nın katil Ali Uysal tarafından önce boğularak öldürüldüğü, daha sonra olaya kaza süsü vermek için araba ile üzerinden geçildiği anlaşıldı.

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Pelin’i boğarak öldürüp, kaza süsü vermek için arabayla üstünden geçmiş

CESETLE 70 KM GİTMİŞ

Talihsiz genç kızın Ali Uysal tarafından evlerinin yakın olan kırsal Türkmen Mahallesi'nde öldürüldükten sonra burada toprağa gömüldüğü, ancak yakalanabileceğini düşünerek cesedi yaklaşık 70 km uzaklıktaki Uşak'ın Eşme ilçesine arabayla taşıdığı, ikinci kez buraya gömdüğü belirlendi. Ayrıca katil Ali Uysal'ın Pelin Karaca'nın annesi Nihal Karaca'ya ait 700 metrekare araziyi vekaletname ile 280 bin liraya satıp, parayı vermediği belirtildi.

Pelin’i boğarak öldürüp, kaza süsü vermek için arabayla üstünden geçmiş

ACILI ABLA SABAH'A KONUŞTU

Kız kardeşinin 3 kez toprağa gömüldüğünü anlatan Ebru Karaca, "Kardeşim canice öldürüldü. Edindiğimiz bilgilere göre cinayet Alaşehir Türkmen Köyü'nde yaşanmış. Katil Pelin'i Türkmen Köyü'ne gömmeye çalışmış. Ancak orada yakalanabileceğini düşündüğü için cesedi Eşme'ye götürmüş. İkinci kez Eşme Gölet kenarına gömmüş. Kardeşimin cesedi Eşme'den çıkarıldıktan sonra üçüncü kez cenaze töreninin ardından mezara defnedildi. Kardeşim 3 kez toprak gördü" dedi.

Pelin’i boğarak öldürüp, kaza süsü vermek için arabayla üstünden geçmiş

ORTADA 280 BİN LİRA KAYIP

280 bin liralık paralarının da kaybolduğunu anlatan Ebru Karaca, "Annemin bir 700 metrekare bir arazisi vardı. Katil Ali Uysal, annemin üzerine olan araziyi vekâletname ile 280 bin liraya satmış. Şu an bu para ortada yok. Bu paranın akıbetini de bilmiyoruz" şeklinde konuştu.

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