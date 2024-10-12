Pelin’i boğarak öldürüp, kaza süsü vermek için arabayla üstünden geçmiş

ORTADA 280 BİN LİRA KAYIP



280 bin liralık paralarının da kaybolduğunu anlatan Ebru Karaca, "Annemin bir 700 metrekare bir arazisi vardı. Katil Ali Uysal, annemin üzerine olan araziyi vekâletname ile 280 bin liraya satmış. Şu an bu para ortada yok. Bu paranın akıbetini de bilmiyoruz" şeklinde konuştu.