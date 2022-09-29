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Haberler Yaşam Pendik Sabiha Gökçen metrosu ne zaman açılacak? Bakan Karaismailoğlu Sabiha Gökçen Havalimanı metro açılış tarihini verdi!
Giriş Tarihi: 29.09.2022 10:02 Güncelleme Tarihi: 29.09.2022 10:03

Pendik Sabiha Gökçen metrosu ne zaman açılacak? Bakan Karaismailoğlu Sabiha Gökçen Havalimanı metro açılış tarihini verdi!

Pendik Sabiha Gökçen metrosu yapımı sona erdi ve yakında açılıyor! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pendik Sabiha Gökçen metrosu ne zaman açılacak sorusuna yaptığı açıklamalarla cevap verdi. Pendik Sabiha Gökçen metrosu açılış tarihi için çok az bir süre kalırken, böylece dünyanın en önemli havalimanlarından biri olan Sabiha Gökçen'e ulaşım daha rahat olacak. İstanbullular, Pendik Sabiha Gökçen metro durakları hakkında araştırma yapıyor. Peki, Pendik Sabiha Gökçen metro hattı ne zaman açılacak? İşte detaylar…

Pendik Sabiha Gökçen metrosu ne zaman açılacak? Bakan Karaismailoğlu Sabiha Gökçen Havalimanı metro açılış tarihini verdi!

İstanbul Anadolu Yakası'nda yer alan ve dünyanın en yoğun ulaşım alanlarından olan Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu açılıyor. Uzun uğraşlar sonucu metro bu hafta açılacak. Herkes, Pendik Sabiha Gökçen metrosu ne zaman açılacak, saat kaçta sorusunu yöneltiyor. Bakan Karaismailoğlu da Pendik Sabiha Gökçen metrosu açılış tarihi hakkında bilgi verdi. İşte detaylar…

Pendik Sabiha Gökçen metrosu ne zaman açılacak? Bakan Karaismailoğlu Sabiha Gökçen Havalimanı metro açılış tarihini verdi!

PENDİK - SABİHA GÖKÇEN METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?

Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu hizmete giriş tarihi ve tüm detaylar şöyle;

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Pendik Sabiha Gökçen metrosu ne zaman açılacak? Bakan Karaismailoğlu Sabiha Gökçen Havalimanı metro açılış tarihini verdi!

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul genelinde Bakanlığın üstlendiği 7 metro hattının bulunduğunu, bu hatlarda çalışmaların 7 gün 24 saat esasına göre devam ettiğini bildirdi.

Pendik Sabiha Gökçen metrosu ne zaman açılacak? Bakan Karaismailoğlu Sabiha Gökçen Havalimanı metro açılış tarihini verdi!

PENDİK - SABİHA GÖKÇEN METROSU NE ZAMAN ÇALIŞMAYA BAŞLIYOR?

Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 2 Ekim Pazar günü İstanbulluların hizmetine sunacaklarını belirten Karaismailoğlu, bu kapsamda özellikle Pendik'teki yoğun hareketliliğin olduğu mahallelerin metroyla buluşturulacağını vurguladı.

Pendik Sabiha Gökçen metrosu ne zaman açılacak? Bakan Karaismailoğlu Sabiha Gökçen Havalimanı metro açılış tarihini verdi!

Karaismailoğlu, bu hatla birlikte İstanbul trafiğinin rahatlayacağını, Şeyhli, Yayalar, Fevzi Çakmak ve Kurtköy mahallelerini metroyla buluşturacaklarını kaydetti.

Söz konusu hattı, Kadıköy-Kartal metro hattıyla birleştireceklerinin altını çizen Karaismailoğlu, hattın günlük 1 milyon 200 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasitede ve 80 kilometre hıza sahip olduğu bilgisini paylaştı.

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