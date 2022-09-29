Haberler Yaşam Pendik Sabiha Gökçen metrosu ne zaman açılacak? Bakan Karaismailoğlu Sabiha Gökçen Havalimanı metro açılış tarihini verdi!

Giriş Tarihi: 29.09.2022 10:02 Güncelleme Tarihi: 29.09.2022 10:03

Pendik Sabiha Gökçen metrosu ne zaman açılacak? Bakan Karaismailoğlu Sabiha Gökçen Havalimanı metro açılış tarihini verdi!

Pendik Sabiha Gökçen metrosu yapımı sona erdi ve yakında açılıyor! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pendik Sabiha Gökçen metrosu ne zaman açılacak sorusuna yaptığı açıklamalarla cevap verdi. Pendik Sabiha Gökçen metrosu açılış tarihi için çok az bir süre kalırken, böylece dünyanın en önemli havalimanlarından biri olan Sabiha Gökçen'e ulaşım daha rahat olacak. İstanbullular, Pendik Sabiha Gökçen metro durakları hakkında araştırma yapıyor. Peki, Pendik Sabiha Gökçen metro hattı ne zaman açılacak? İşte detaylar…