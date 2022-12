BİLGİ VERMEK İSTEDİ

Açıklamasını sürdüren Güçtekin, "Yemeksiz, susuz, ihtiyaç molasız, ayakta 10 saat devam eden bir ameliyat. Her yeri ter içinde ekip ameliyatı bitirdi. Ameliyatta planlanan her şey yapıldı. Bundan sonra hastanın önünde kritik saatler var. Hastanın genel durumu ve uyanıklığı yakından takip edilecek. Cerrahi ekipten biri olarak ameliyathaneden çıktım. Yoğun bakıma geçtim. Hasta yakınları meraktadır, daha fazla merakta kalmasınlar diye önce bilgi vermek istedim. Yakınlarını çağırttım. 30-40 kişi geldiler. Dert etmedim. Empati yaptım. Çok büyük bir ameliyat geçirdi hasta, telaşlıdır yakınları, herkes birinci ağızdan duysun beni diye hepsini etrafıma topladım. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar anlattım" ifadelerine yer verdi.