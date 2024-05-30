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Haberler Yaşam İstanbul Pendik'teki Nihat Salih cinayetinin tek şüphelisiydi: İfadesinde her şeyi anlattı!
Giriş Tarihi: 30.05.2024 13:00 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 13:24

İstanbul Pendik'teki Nihat Salih cinayetinin tek şüphelisiydi: İfadesinde her şeyi anlattı!

İstanbul'da Nihat Salih, öldürüp tam 16 parçaya ayrıldı. Cesedi 4 farklı çöp konteynerine atıldı! Türkiye'yi sarsan cinayette, beyaz bir kova ile Nihat Salih'in kafasını konteynere attığı belirlenen Bilal D. tutuklandı. Evinde bulunan baltada Salih'in DNA'sı bulunan ve tutuklanan Bilal D., ifadesinde olay günü yaşananları anlattı.

SEDA NUR GÜNAYDIN
İstanbul Pendik’teki Nihat Salih cinayetinin tek şüphelisiydi: İfadesinde her şeyi anlattı!

İstanbul Pendik'te 27 Mayıs günü yaşanan korkunç olayda 4 ayrı çöp konteynerinde 8 çocuk babası 79 yaşındaki Nihat Salih'in parçalara ayrılış cesedi bulunmuştu.

İstanbul Pendik’teki Nihat Salih cinayetinin tek şüphelisiydi: İfadesinde her şeyi anlattı!

Çöpten plastik eşya toplayan 48 yaşındaki Ö.Z. adlı kadının çöp konteynerini karıştırırken insana ait bacak ve bir kesik kol görmesiyle kan donduran cinayet ortaya çıkmıştı.

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İstanbul Pendik’teki Nihat Salih cinayetinin tek şüphelisiydi: İfadesinde her şeyi anlattı!

BEYAZ KOVAYLA ÇÖP KONTEYNERİNE YAKLAŞIP…

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca cinayetle ilgili soruşturma başlatılmış, bu kapsamda, güvenlik kamera görüntülerinde, beyaz kovayı çöpe boşalttığı tespit edilen 39 yaşındaki seyyar satıcı Bilal D., adli makamlarca "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İstanbul Pendik’teki Nihat Salih cinayetinin tek şüphelisiydi: İfadesinde her şeyi anlattı!

"OLAY GÜNÜ BAHÇEMDE OTLARI TEMİZLEDİM"

Pendik'teki vahçetle ilgili savcılık tüm araştırmalarını titizlikle sürdürürken soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Şüpheli Bilal D.'nin ortaya çıkan savcılık ifadesinde "Olay günü bahçemdeki otları biçmekteydim. Daha sonra Nihat ağabeyi arayarak hap istedim, 3 adet hap aldım. Saat 13:30-14:00 sıralarında yanımdan ayrıldı.

İstanbul Pendik’teki Nihat Salih cinayetinin tek şüphelisiydi: İfadesinde her şeyi anlattı!

Cesi H., Mehmet B.'nin ya da Zehra B.'nin yanına gitmiştir. Cesi ve Kenan H.'den 10 bin TL alacağı vardı. Mehmet, Kenan ve Zehra B.'den de bir miktar alacağı vardı. Konuşmalar sırasında bunu söylüyordu. Daha sonra kendisi benim yanımdan ayrılarak mahalleye doğru gitti, daha sonra evime dönerek temizliğe devam ettim" dedi.

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