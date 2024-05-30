İstanbul Pendik’teki Nihat Salih cinayetinin tek şüphelisiydi: İfadesinde her şeyi anlattı!

Cesi H., Mehmet B.'nin ya da Zehra B.'nin yanına gitmiştir. Cesi ve Kenan H.'den 10 bin TL alacağı vardı. Mehmet, Kenan ve Zehra B.'den de bir miktar alacağı vardı. Konuşmalar sırasında bunu söylüyordu. Daha sonra kendisi benim yanımdan ayrılarak mahalleye doğru gitti, daha sonra evime dönerek temizliğe devam ettim" dedi.