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İstanbul Pendik'teki Nihat Salih cinayetinin tek şüphelisiydi: İfadesinde her şeyi anlattı!
Giriş Tarihi: 30.05.2024 13:00
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
13:24
İstanbul Pendik'teki Nihat Salih cinayetinin tek şüphelisiydi: İfadesinde her şeyi anlattı!
İstanbul'da Nihat Salih, öldürüp tam 16 parçaya ayrıldı. Cesedi 4 farklı çöp konteynerine atıldı! Türkiye'yi sarsan cinayette, beyaz bir kova ile Nihat Salih'in kafasını konteynere attığı belirlenen Bilal D. tutuklandı. Evinde bulunan baltada Salih'in DNA'sı bulunan ve tutuklanan Bilal D., ifadesinde olay günü yaşananları anlattı.