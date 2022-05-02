Haberler Yaşam Perşembe ve Cuma okul var mı, bayram tatili uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? 5-6 Mayıs Perşembe Cuma okullar tatil mi?

Giriş Tarihi: 02.05.2022 14:24 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022 14:24

Bayram tatili sonrası eğitim öğretim faaliyetleri kaldığı yerden devam edecek. Bu kapsamda Perşembe ve Cuma okul var mı sorusu; okulların açılış tarihini merak eden öğrenciler tarafından araştırılıyor. Öğrenci ve veliler, MEB tatil takvimi ile bayram tatili uzatıldı mı, ne zaman bitiyor sorularına yanıt arıyor. İkinci dönemin yarısı geride kalırken, bayram tatilinin kaç gün süreceği merak konusu oldu. 5-6 Mayıs Perşembe Cuma okullar tatil mi? İşte bayram tatilinin biteceği ve okulların açılacağı tarih!