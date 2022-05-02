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Haberler Yaşam Perşembe ve Cuma okul var mı, bayram tatili uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? 5-6 Mayıs Perşembe Cuma okullar tatil mi?
Giriş Tarihi: 02.05.2022 14:24 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022 14:24

Perşembe ve Cuma okul var mı, bayram tatili uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? 5-6 Mayıs Perşembe Cuma okullar tatil mi?

Bayram tatili sonrası eğitim öğretim faaliyetleri kaldığı yerden devam edecek. Bu kapsamda Perşembe ve Cuma okul var mı sorusu; okulların açılış tarihini merak eden öğrenciler tarafından araştırılıyor. Öğrenci ve veliler, MEB tatil takvimi ile bayram tatili uzatıldı mı, ne zaman bitiyor sorularına yanıt arıyor. İkinci dönemin yarısı geride kalırken, bayram tatilinin kaç gün süreceği merak konusu oldu. 5-6 Mayıs Perşembe Cuma okullar tatil mi? İşte bayram tatilinin biteceği ve okulların açılacağı tarih!

Perşembe ve Cuma okul var mı, bayram tatili uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? 5-6 Mayıs Perşembe Cuma okullar tatil mi?

Perşembe ve Cuma okul var mı diye merak eden milyonlarca öğrenci MEB tatil takvimini ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın güncel açıklamalarını takip ediyor. 7 Şubat'ta başlayan ikinci dönem nisan ayının ortasında verilen ara tatilin ardından tam gaz devam ediyor. Bayram tatili ile birkaç günlük dinlenme fırsatı yakalayan öğrenciler, bayram tatili uzatıldı mı, ne zaman bitiyor sorularıyla tatilin kaç gün daha devam edeceğini sorguluyor. İşte tatilin uzatılma durumundaki son gelişmeler ve "5-6 Mayıs Perşembe Cuma okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı!

Perşembe ve Cuma okul var mı, bayram tatili uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? 5-6 Mayıs Perşembe Cuma okullar tatil mi?

PERŞEMBE VE CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

Bayram sonrası 5-6 Mayıs Perşembe ve Cuma günleri, mesainin devam edeceği günler olacak. Perşembe ve Cuma'ya denk gelecek bu günlerde okullar eğitim ve öğretime devam edecek.

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Perşembe ve Cuma okul var mı, bayram tatili uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? 5-6 Mayıs Perşembe Cuma okullar tatil mi?

BAYRAM TATİLİ UZATILDI MI?

Geçtiğimiz yıllarda bayram günleri ardından hafta sonu ile birleşen bayram tatili bir haftalık bir tatile dönüşmüştü. Ancak 2022 Ramazan bayramı tatili için de böyle bir durum söz konusu olmadı. Dolayısıyla Ramazan Bayramı tatili 4 Mayıs Çarşamba günü sona erecek.

Perşembe ve Cuma okul var mı, bayram tatili uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? 5-6 Mayıs Perşembe Cuma okullar tatil mi?

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

2022 Diyanet takvimi ile belirlenen Ramazan Bayramı günleri belli oldu. Toplamda 3 gün sürecek bayram günleri şöyle:

Perşembe ve Cuma okul var mı, bayram tatili uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? 5-6 Mayıs Perşembe Cuma okullar tatil mi?

1 Mayıs Pazar: Bayram arifesi

2 Mayıs Pazartesi: Bayramın 1. günü

3 Mayıs Salı: Bayramın 2. günü

4 Mayıs Çarşamba: Bayramın 3. Günü

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