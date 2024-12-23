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Peruk taktırarak video çektirmişti: GFB lideri Cem Gölbaşı için istenen ceza açıklandı!
Giriş Tarihi: 23.12.2024 16:41
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024
16:41
Peruk taktırarak video çektirmişti: GFB lideri Cem Gölbaşı için istenen ceza açıklandı!
Genç Fenerbahçeliler'in (GFB) lideri Cem Gölbaşı, kendisiyle dalga geçen bir kişiyi peruk giydirip tehdit etmiş ve "Cem Abi'me yaptığım yanlışlardan dolayı özür diliyorum" videosunu çekerek sosyal medyada yayınlamıştı. İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alınan Gölbaşı tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca olaya ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısı hazırladığı iddianamede Cem Gölbaşı'nın 6 ayrı suçtan 20 yıldan 44 yıla kadar hapsi talep edildi. Gölbaşı, ifadesinde ise şunları söyledi!