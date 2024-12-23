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Haberler Yaşam Peruk taktırarak video çektirmişti: GFB lideri Cem Gölbaşı için istenen ceza açıklandı!
Giriş Tarihi: 23.12.2024 16:41 Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 16:41

Peruk taktırarak video çektirmişti: GFB lideri Cem Gölbaşı için istenen ceza açıklandı!

Genç Fenerbahçeliler'in (GFB) lideri Cem Gölbaşı, kendisiyle dalga geçen bir kişiyi peruk giydirip tehdit etmiş ve "Cem Abi'me yaptığım yanlışlardan dolayı özür diliyorum" videosunu çekerek sosyal medyada yayınlamıştı. İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alınan Gölbaşı tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca olaya ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısı hazırladığı iddianamede Cem Gölbaşı'nın 6 ayrı suçtan 20 yıldan 44 yıla kadar hapsi talep edildi. Gölbaşı, ifadesinde ise şunları söyledi!

HUZEYFE ATICI
Peruk taktırarak video çektirmişti: GFB lideri Cem Gölbaşı için istenen ceza açıklandı!

Genç Fenerbahçeliler tribün liderlerinden Cem Gölbaşı, sahte bir sosyal medya hesabından kendisine ait bir fotoğrafla dalga geçen B.İ. isimli kişinin iş yerine gitti. Burada B.İ.'yi darbeden şüpheliler, bir süre iş yerinde kaldıktan sonra B.İ.'yi de yanlarına alarak dükkandan ayrıldı.

Peruk taktırarak video çektirmişti: GFB lideri Cem Gölbaşı için istenen ceza açıklandı!

Şüpheliler B.İ.'ye peruk taktırarak özür dilettikleri anları videoya çekip sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin ardından B.İ., polise giderek şüphelilerden şikayetçi oldu. Polis konuyla ilgili inceleme başlattı.

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Peruk taktırarak video çektirmişti: GFB lideri Cem Gölbaşı için istenen ceza açıklandı!

Yapılan çalışmalarda Gölbaşı ve onunla hareket eden toplam 7 kişinin kimlik bilgileri tespit edildi. Şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.

Peruk taktırarak video çektirmişti: GFB lideri Cem Gölbaşı için istenen ceza açıklandı!

Operasyonda Gölbaşı'nın da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 72 adet fişek, 1 adet balistik yelek, 100 bin 600 TL, 2 bin 500 dolar ve 315 euro ele geçirildi.

Peruk taktırarak video çektirmişti: GFB lideri Cem Gölbaşı için istenen ceza açıklandı!

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Bakırköy Adliyesi'nde savcılık sorgularının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Cem Gölbaşı, İ. A, S. Ş., Ş. B., U.Ö. 'yağma', 'eziyet etme', 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme', 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanırken şüphelilerden H. M. Ş, Y. A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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