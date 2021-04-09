Pes artık! Koronavirüs testi pozitif çıkanlar bu yöntemle dolaşıyor!

Koronavirüs salgınıyla mücadelede önemli araçlardan biri olan HES kodunda yapılan sahtekarlıklar 'Pes' dedirtiyor. Özellikle güvenlik görevlilerinin dikkatli olmaması nedeniyle Coronavirüs testi pozitif çıkan ve karantinada olması gereken kişiler, başkasına ait HES kodlarıyla kamu kurumlarında, toplu taşıma araçlarında, AVM'ler de ve restoranlarda kalabalığa karışıyor. Sahtekarlar bu kodları ya negatif bir tanıdıklarından ya da sosyal medyada HES kodlarını paylaşanlardan buluyor. Doç. Dr. Ali Murat Kırık, konuyu şöyle değerlendiriyor