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Giriş Tarihi: 09.04.2021 09:05 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 09:07

Pes artık! testi çıkanlar bu yöntemle dolaşıyor!

salgınıyla mücadelede önemli araçlardan biri olan kodunda yapılan sahtekarlıklar 'Pes' dedirtiyor. Özellikle güvenlik görevlilerinin dikkatli olmaması nedeniyle testi çıkan ve karantinada olması gereken kişiler, başkasına ait HES kodlarıyla kamu kurumlarında, toplu taşıma araçlarında, AVM'ler de ve restoranlarda kalabalığa karışıyor. Sahtekarlar bu kodları ya negatif bir tanıdıklarından ya da sosyal medyada HES kodlarını paylaşanlardan buluyor. Doç. Dr. Ali Murat Kırık, konuyu şöyle değerlendiriyor

Pes artık! Koronavirüs testi pozitif çıkanlar bu yöntemle dolaşıyor!

Türkiye'de vaka sayıları her geçen gün artıyor. Günlük vaka sayıları 50 bini geçiyor. Uzmanlarsa son zamanlarda vaka ve vefat sayılarındaki artışın nedeninin kodu sahtekarlığı olduğunu söylüyor.

Pes artık! Koronavirüs testi pozitif çıkanlar bu yöntemle dolaşıyor!

Özellikle AVM ve restoranlarda görevlilerin kodlarını dikkatsiz kontrol etmesi bu sahtekarlığınının artışına neden oluyor. testi çıkan ve karantinada olması gereken kişiler bu kodları ya negatif bir tanıdıklarından ya da sosyal medyada HES kodunu paylaşan birilerinden ekran görüntüsü alarak gerçekleştiriyor. Edindikleri bu ekran görüntüsü ile korona testi pozitif olmasına rağmen istediği yere rahatça girip çıkabiliyor.

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Pes artık! Koronavirüs testi pozitif çıkanlar bu yöntemle dolaşıyor!

"GÖREVLİLER KODLARA HIZLICA BAKIYOR"


ya da temaslı kişilerin başta AVM ve restoran olmak üzere birçok yere girdiğini söyleyen Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Dijital İletişim Araştırmacısı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, " pandemisinin etkisiyle birlikte artık sosyal mesafe ve sosyal izolasyon kuralları giderek artmaya başladı. Bu süreçte Hayat Eve Sığar uygulaması içerisinde bulunan kodu kullanarak kişilerin risk durumu belirlenmiş oluyor. Ancak bu dönemde toplum sağlığını riske atan kişilerinde olduğunu söyleyebilmek mümkün. Son zamanlarda bazı pozitif ya da temaslı kişiler negatif bir kişinin kodu ya da HES kodunun ekran görüntüsü ile istediği yere girebiliyor. Mesela AVM girişlerinde genellikle çok sıra olduğu için güvenlik görevlileri bu HES kodlarına hızlıca bakıp o kişileri içeri alıyor. Bu noktada bu insanlar kendilerini riske attıkları gibi çevrelerini de riske atıyor" dedi.

Pes artık! Koronavirüs testi pozitif çıkanlar bu yöntemle dolaşıyor!

VAKA VE VEFAT SAYILARINDAKİ ARTIŞIN NEDENLERİNDEN BİRİ HES KODU SAHTEKARLIĞI

ya da temaslı olan bir kişinin başkasının koduyla gezmesinin insanları ölüme sürüklemek olduğunu belirten Doç. Dr. Kırık, "Birisi bir restoran ya da AVM'ye başkasının HES koduyla girdiği zaman bulunduğu ortamdaki herkesi pozitif yapma ihtimali artıyor. Son zamanlarda vaka ve vefat sayılarındaki artışın sebeplerinden birinin de dolandırıcılığı olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.

Pes artık! Koronavirüs testi pozitif çıkanlar bu yöntemle dolaşıyor!

"HES KODU İLE BİRLİKTE KİMLİK KONTROLÜ OLMALI"

Doç. Dr. Kırık, sözlerine şu şekilde devam etti: "AVM ve restoran çalışanları koduna baktıktan ve risksiz yazısını gördükten sonra vatandaşları içeri almalı. Aynı zamanda burada görevlinin yapması gereken şey ile birlikte kişinin adını ve soyadını kontrol etmesi. Vatandaşlar ise bu kimlik kontrolün esnasında T.C. kimlik numaralarını elleriyle kapatarak gösterebilir" şeklinde konuştu.

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