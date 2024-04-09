Pitbull saldırısı sonrası vücuduna 28 dikiş atıldı: Köpekle 8 dakika boğuştum!

"KÖPEKLE 7-8 DAKİKA BOĞUŞTUM"

Etraftaki vatandaşların yardım etmek istediğini söyleyen Özer, "Saldırgan vahşi köpek olunca yardım edemediler. 7-8 dakikalık boğuşma sonucu bir şekilde kendimi kurtardım. Olay yerinde hemşire olduğunu söyleyen bir kişi vardı, ilk müdahalemi o yaptı. Köpeği bu büfenin sahibi bile isteye üzerime saldı. Çünkü büfenin kepengi yarımdı köpeği salar almaz kepengi kapattı. Yanımda çocuğum olsa çocuğumu parçalasaydı bunun hesabını kim verecekti" diye konuştu.