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Pitbull saldırısı sonrası vücuduna 28 dikiş atıldı: Köpekle 8 dakika boğuştum!
Giriş Tarihi: 09.04.2024 10:55
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024
10:55
Pitbull saldırısı sonrası vücuduna 28 dikiş atıldı: Köpekle 8 dakika boğuştum!
İstanbul'da ailesiyle sahile giden Cem Mert Özer, alışveriş yapmak için büfeye yöneldiği sırada pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı. Köpekle dakikalarca boğuşan ve bacağından yaralanan Özer'e 28 dikiş atıldı. Köpeğin daha önce 5 kişiye daha saldırdığını söyleyen Özer, dehşet anlarını anlattı…