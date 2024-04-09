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Haberler Yaşam Pitbull saldırısı sonrası vücuduna 28 dikiş atıldı: Köpekle 8 dakika boğuştum!
Giriş Tarihi: 09.04.2024 10:55 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 10:55

Pitbull saldırısı sonrası vücuduna 28 dikiş atıldı: Köpekle 8 dakika boğuştum!

İstanbul'da ailesiyle sahile giden Cem Mert Özer, alışveriş yapmak için büfeye yöneldiği sırada pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı. Köpekle dakikalarca boğuşan ve bacağından yaralanan Özer'e 28 dikiş atıldı. Köpeğin daha önce 5 kişiye daha saldırdığını söyleyen Özer, dehşet anlarını anlattı…

DHA
Pitbull saldırısı sonrası vücuduna 28 dikiş atıldı: Köpekle 8 dakika boğuştum!

Korkunç olay, 7 Mart Pazar günü, akşam saatlerinde İstanbul Beylikdüzü'ndeki Gürpınar Sahili'nde bulunan bir büfenin önünde meydana geldi. İddiaya göre; Cem Mert Özer, hafta sonu ailesi ile gezmek için sahile gitti. Özer, kızına bir şeyler almak için büfeye yöneldiği sırada pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı.

Pitbull saldırısı sonrası vücuduna 28 dikiş atıldı: Köpekle 8 dakika boğuştum!

EVDE İYİLEŞMEYİ BEKLİYOR

Köpek, Özer'in sol bacağından ısırdı. Özer, kurtulmak için bir süre köpekle boğuştuktan sonra kurtulmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kişiyi ambulans ile Esenyurt Devlet Hastanesi'ne götürdü. Bacağına 28 dikiş atıldıktan sonra yürüyemeyen Cem Mert Özer, evde iyileşmeyi bekliyor.

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Pitbull saldırısı sonrası vücuduna 28 dikiş atıldı: Köpekle 8 dakika boğuştum!

"GIRTLAĞIMA SALDIRMAYA ÇALIŞTI"

Yaşadıklarını anlatan Cem Mert Özer, "Kızım bir şeyler istedi. Cüzdanımı aldım, Allah'tan kızımı annemlerin yanına bırakmıştım. Büfeye doğru yürümeye başladım. Uzaktan beyaz büyük bir köpek fark ettim. Zinciri de uzundu. Köpeğin etrafında bazı kişiler uyuşturucu madde alıyorlardı. Ben yaklaşınca köpeğin zincirini biraz daha saldılar. Ben yaklaştıkça köpek havlayama ve hırlamaya başladı, ağızlığı da yoktu.

Pitbull saldırısı sonrası vücuduna 28 dikiş atıldı: Köpekle 8 dakika boğuştum!

Ben geri geri gitmeye başlayınca bir anda fırladı ve arkamdan yakaladı. Yerdeki boğuşmadan sonra üstüme geldi. Gırtlağıma saldırmaya çalışınca can havliyle vurarak köpeği sersemlettim. Sonra sol bacağımı kaptı ve çenesiyle dönmeye başladı. Ben yine can havliyle sağ ayağımla vurarak uzaklaştırmaya çalıştım. Yine kurtuldum ama bu seferde sol baldır içinden yakaladı" dedi.

Pitbull saldırısı sonrası vücuduna 28 dikiş atıldı: Köpekle 8 dakika boğuştum!

"KÖPEKLE 7-8 DAKİKA BOĞUŞTUM"

Etraftaki vatandaşların yardım etmek istediğini söyleyen Özer, "Saldırgan vahşi köpek olunca yardım edemediler. 7-8 dakikalık boğuşma sonucu bir şekilde kendimi kurtardım. Olay yerinde hemşire olduğunu söyleyen bir kişi vardı, ilk müdahalemi o yaptı. Köpeği bu büfenin sahibi bile isteye üzerime saldı. Çünkü büfenin kepengi yarımdı köpeği salar almaz kepengi kapattı. Yanımda çocuğum olsa çocuğumu parçalasaydı bunun hesabını kim verecekti" diye konuştu.

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