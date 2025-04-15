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Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in naaşı bulundu: Şehidin son isteği yerine getirildi
Giriş Tarihi: 15.04.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
15:13
Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in naaşı bulundu: Şehidin son isteği yerine getirildi
Pençe-Kilit Harekatı'nın Metina Bölgesi'nde 2022'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in (32) naaşı bulundu ve Erzurum'a getirildi. Şehit Tokyürek, şehit olmadan 1 gün önce kardeşine cep telefonundan yazdığı son mesajında vasiyet ettiği gibi köyünde son yolculuğuna uğurlandı.