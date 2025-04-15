Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek’in naaşı bulundu: Şehidin son isteği yerine getirildi

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp ağlayan ailesi, görevliler tarafından güçlükle sakinleştirildi. Kar yağışı altında düzenlenen törende, evli ve çocuksuz olan Tokyürek'in 'Şehit olursam bizim köyün güzel bir yerine defnedin' vasiyeti yerine getirildi.